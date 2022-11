Suicide Squad: alcuni concept art sembrano confermare che Idris Elba doveva interpretare Deadshot

Nelle prime fasi dello sviluppo di Suicide Squad sembra che Idris Elba fosse stato scelto per il ruolo di Deadshot, indiscrezione che era emersa online anche all'epoca. I suoi impegni fuori dal film, però, gli fecero perdere quest'occasione, alla fine sfruttata da Will Smith.

Questa svolta in fase di produzione, però, non è piaciuta troppo al grande pubblico, specialmente dopo aver assistito al grande lavoro che Elba ha fatto con il suo Bloodsport, nel film del 2021 diretto da James Gunn. Ad alimentare i commenti dei fan della DC, in questi giorni, sono stati pubblicati in rete i concept art originali di Suicide Squad in cui è facilissimo riconoscere l'attore nel ruolo di Deadshot, al posto di Smith.

Nel parlare del suo film James Gunn ha riportato in più occasioni che dal suo punto di vista è stata un'idea giusta quella di non compiere un recast per il personaggio di Deadshot nel secondo film, dando modo ad Elba di costruirsi un proprio posto all'interno di questo universo cinematografico. Chissà che il futuro non ci riservi un incontro fra i due personaggi.

The Suicide Squad - Missione Suicida: perché è il miglior film del DC Extended Universe

Vi ricordiamo che il primo lungometraggio dedicato alle avventure della Suicide Squad è uscito nelle sale nel 2016, per la regia di David Ayer, mentre The Suicide Squad è arrivato nel 2021, diretto da James Gunn.