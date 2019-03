Suicide Squad 2, il produttore Peter Safran: "Sarà un reboot totale"

Suicide Squad 2 è attualmente in fase di sviluppo con la guida di James Gunn e il progetto sembra sia ideato come un reboot rispetto al film diretto nel 2016 da David Ayer.

Da tempo si parla delle caratteristiche del cinecomic e della possibilità che molti dei protagonisti non ritornino in scena, nonostante la conferma che Idris Elba sostituirà Will Smith nel ruolo di Deadshoot .

Peter Safran, nel team della produzione di alcuni cinecomic della DC tra cui Aquaman, ha ora dichiarato a JoBlo: "Si tratta di un reboot totale".

Il produttore ha inoltre aggiunto che il titolo di lavorazione del nuovo lungometraggio è semplicemente The Suicide Squad aggiungendo: "Non ne parliamo dicendo Suicide Squad 2".

James Gunn dovrebbe comunque utilizzare Margot Robbie e Jared Leto nei ruoli di Harley Quinn e del Joker, ma tutte le indiscrezioni emerse dopo l'assunzione del filmmaker sono legate a una versione totalmente nuova e indipendente dei personaggi portati sul grande schermo da Ayer.

L'atmosfera potrebbe quindi essere più leggera, seguendo la scia di quanto accaduto con Aquaman e con Shazam!, considerando inoltre il successo ottenuto dal regista con i primi due capitoli di Guardiani della Galassia. Gunn, che ha recentemente riavuto la guida delle avventure del team di personaggi della Marvel, si occuperà del progetto DC prima di tornare nel mondo di Star-Lord.