Suicide Squad 2: David Dastmalchian sarà Polka-Dot Man

Suicide Squad 2 avrà nel suo cast anche David Dastmalchian, a cui il regista James Gunn ha affidato il ruolo di Polka-Dot Man (in italiano chiamato Mr. Polka Dot).

L'attore ha già lavorato nel mondo dei cinecomic in occasione dei due film Marvel dedicati alle avventure di Ant-Man.

Nel sequel scritto e diretto da James Gunn apparirà quindi il villain dei fumetti DC i cui poteri sono piuttosto ridicoli: il personaggio interpretato da David Dastmalchian indossa infatti una tuta a pallini che può togliere e utilizzare per vari scopi, come attaccare, fuggire e trasformare oggetti in armi.

Suicide Squad 2 dovrebbe inoltre mostrare altri personaggi non particolarmente conosciuti come Peacemaker, che ama la pace tanto da essere disposto a uccidere, Rat-Catcher che controlla i ratti, e King Shark, un uno squalo dalle fattezze umane. Il regista ha anticipato che molti personaggi saranno utilizzati solo con lo scopo di essere eliminati durante le sequenze d'azione.

Tra i personaggi che ritorneranno nel secondo capitolo delle avventure della Suicide Squad dovrebbero invece esserci Harley Quinn, Captain Boomerang e Amanda Waller, personaggi interpretati da Margot Robbie, Jai Courtney e Viola Davis. Nel cast anche Idris Elba con un ruolo di cui non è stato rivelato alcun dettaglio.

Le riprese del film inizieranno in autunno, in vista di una distribuzione nelle sale americane prevista per il 6 agosto 2021.

