Succession, parla Stephen King: 'La serie è finita? Non ce ne frega nulla'

Al noto scrittore non sembrerebbe essere importato molto della messa in onda del finale di Succession, serie di punta targata HBO.

Nei giorni scorsi non si è fatto altro che parlare del finale di Succession, una delle serie di punta di HBO giunta a conclusione dopo quattro stagioni. Le reazioni dei fan sui social sono state le più disparate, c'è chi lo ha amato e chi lo ha odiato, ma una in particolare è diventata virale: quella di Stephen King.

"Il New York Times intitola: Succession è finita. Ma ci importava qualcosa? Una notizia flash per voi. A molti di noi non importava nulla" ha scritto il celebre scrittore su Twitter attirandosi le ire di molti fan.

Sempre parlando di serie TV, di recente King ha invece elogiato The Wire a 15 anni dalla messa in onda del gran finale. Il Re del Brivido si è limitato a dire: "non c'è niente di meglio"

Cosa accade nel finale della serie

spoiler !

Nell'episodio finale viene stretto l'accordo con Lukas Matsson, personaggio interpretato da Alexander Skarsgard, che sceglie Tom come nuovo CEO. Lukas ha infatti compiuto la sua scelta perché Shiv non gli è più utile per le sue conoscenze politiche e dopo aver visto una caricatura in cui veniva ritratto mentre la donna lo manovrava come se fosse una marionetta. Matsson ha quindi deciso di affidare l'incarico a qualcuno di mite e malleabile, arrivando persino a metterlo alla prova dichiarando che vuole fare sesso con sua moglie, ricevendo come risposta che non ha intenzione di opporsi.