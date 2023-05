Stephen King loda una delle serie più grandi di tutti i tempi 15 anni dopo il finale

Non è mai troppo tardi per i recuperi. Ne sa qualcosa Stephen King, appassionato spettatore di film e serie tv, che ha preso la parola su Twitter per lodare una delle serie più acclamate di sempre a 15 anni dal gran finale. La serie in questione è The Wire e secondo il Re del Brivido "non c'è niente di meglio".

The Wire in testa alla classifica delle 100 serie più importanti del XXI secolo per BBC Culture

Perché The Wire è una delle migliori serie TV di tutti i tempi

Creata da David Simon, The Wire è ambientata a Baltimora e ogni stagione esplora i meccanismi interni di una diversa istituzione della città - tra cui il traffico illegale di droga, il sistema portuale, la politica, l'istruzione e i media - e il legame con le forze dell'ordine. Simon, un ex giornalista della polizia di Baltimora, ha creato la serie come un normale dramma poliziesco basato sulle esperienze del suo compagno di sceneggiature Ed Burns, un ex detective della omicidi e insegnante di una scuola pubblica della città, sebbene The Wire si sia poi evoluto in una più ampia esplorazione dei problemi sociali come la povertà, le disuguaglianze razziali e la corruzione.

Grazie al background di Ed Burns e David Simon, The Wire è intriso di un senso di autenticità e iperrealismo che, all'epoca, era senza precedenti nella televisione americana. Sebbene la serie si svolga a Baltimora, la sua ambientazione funge da microcosmo per qualsiasi città americana poiché fornisce un'esplorazione degli effetti che le istituzioni possono avere sui cittadini, indipendentemente dalla loro posizione nella società.

Nel cast di The Wire, in onda dal 2002 al 2008, si sono succeduti Dominic West, Lance Reddick, Idris Elba, Sonja Sohn, Michael Kenneth Williams e Aidan Gillen.