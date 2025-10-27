Dopo Succession, Sarah Snook torna su Sky: il primo trailer di All Her Fault

Dall'omonimo bestseller dell'autrice pluripremiata Andrea Mara, All Her Fault - di cui vediamo oggi il primo trailer - è la nuova serie Sky Exclusive che segna il ritorno sul piccolo schermo di Sarah Snook, qui protagonista e produttrice del progetto, dopo il plauso di critica e pubblico ottenuto con Succession.

La serie, un thriller psicologico in otto episodi, è in arrivo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 23 novembre. Co-protagonisti sono Dakota Fanning (The Watcher, Ripley) e Jake Lacy (The White Lotus).

Il romanzo da cui è tratta la serie, bestseller nel Regno Unito e ancora inedito in Italia, ha conquistato pubblico e critica per la sua capacità di tenere il lettore con il fiato sospeso, intrecciando tensione, colpi di scena e profondi risvolti emotivi.

Una scomparsa misteriosa, cosa racconta All Her Fault?

Marissa Irvine è andata a prendere suo figlio Milo dopo un pomeriggio di gioco con un compagno della sua nuova scuola. Ma la donna che apre la porta non è una madre che lei conosce. Non è la tata. Non ha Milo con sé. In quel momento Marissa inizia a realizzare che suo figlio è scomparso. All Her Fault è un thriller psicologico mozzafiato che porta alla luce i segreti più profondi di una comunità, svelando strati di inganni e tradimenti nascosti dietro vite all'apparenza perfette.

La serie è scritta e creata da Megan Gallagher, produttrice esecutiva insieme a Nigel Marchant, Gareth Neame e Joanna Strevens per Carnival Films, insieme a Sarah Snook, Minkie Spiro, Christine Sacani e Jennifer Gabler Rawlings. Il cast principale include Sarah Snook, Jake Lacy, Dakota Fanning, Michael Peña, Sophia Lillis, Abby Elliott, Daniel Monks, Jay Ellis, Thomas Cocquerel, Duke McCloud e Kartiah Vergara.

Nel cast ricorrente troviamo invece Johnny Carr, Linda Cooper e Melanie Vallejo. Gli episodi 1-4 sono diretti da Minkie Spiro, mentre gli episodi 5-8 portano la firma di Kate Dennis. La produzione è curata da Terry Gould.

Succession: un primo piano di Sarah Snook

Dagli Emmy al Tony Award, i traguardi di Sarah Snook

L'attrice ha ottenuto numerosi riconoscimenti nel corso della sua carriera: ha vinto un Primetime Emmy come Miglior Attrice Protagonista in una serie drammatica per il ruolo di Shiv Roy in Succession e ha inoltre conquistato due Golden Globe (sia come attrice non protagonista in una serie che come protagonista) per lo stesso ruolo.

A teatro, ha vinto il prestigioso Laurence Olivier Award come Migliore Attrice per la sua interpretazione in The Picture of Dorian Gray a Londra nel 2024, e nel 2025 si è aggiudicata il Tony Award come Migliore Attrice per la versione a Broadway dello stesso spettacolo. In Australia ha anche ricevuto premi AACTA per lavori precedenti (come in Predestination) e diversi altri riconoscimenti.