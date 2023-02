Succession: la pluripremiata serie HBO si chiuderà con la stagione 4

Jesse Armstrong, creatore e showrunner di Succession, ha ufficialmente confermato che il celebre drama si chiuderà con la quarta stagione 4 in arrivo il 26 marzo.

Un'altra delle più grandi serie targate HBO si appresta a concludersi. Jesse Armstrong, creatore e showrunner di Succession, ha annunciato nella giornata di ieri che la serie si concluderà con la quarta stagione, in arrivo il 26 marzo.

"Sin dall'inizio sapevo che tutto questo non sarebbe mai durato per sempre. La fine è sempre stata presente nella mia testa. Già da quando scrivevo la seconda stagione sapevo che la prossima o l'altra ancora sarebbe stata l'ultima" ha dichiarato ai microfoni del New Yorker. "Si è trattata di una decisione difficile, ma penso di aver fatto il miglior lavoro possibile e probabilmente HBO mi avrebbe fatto continuare con nuove stagioni, ma sapevo che era giunto il momento di concludere la serie. E provo anche un grande senso di responsabilità nell'averlo fatto".

Nella quarta stagione di Succession, la vendita della media company Waystar Royco al visionario del tech Lukas Matsson (Alexander Skarsgård) si avvicina sempre di più.

La prospettiva di questa vendita epocale provoca angoscia e contrasti familiari tra i Roy, che prefigurano come saranno le loro vite una volta completato l'affare. La famiglia intravede un futuro in cui il proprio peso culturale e politico sarà fortemente ridimensionato, ne scaturirà quindi una lotta per il potere ancora più accesa.

Succession 4 arriverà in Italia su Sky il 3 aprile prossimo.