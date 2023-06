Succession, il creatore della serie terrorizzato: 'Jeremy Strong è saltato nel fiume, non era previsto'

Il creatore di Succession Jesse Armstrong ha ammesso in una nuova intervista di essere rimasto "terrorizzato" quando Jeremy Strong ha cercato spontaneamente di buttarsi nel fiume Hudson durante le riprese della scena finale.

"Ero terrorizzato. Ero terrorizzato che potesse cadere e ferirsi", ha detto Armstrong. "Non sembrava che stesse per buttarsi. Ma una volta che ha scavalcato quella barriera, quando si filma, in genere si fanno molte valutazioni sulla sicurezza, e quel giorno non era nei nostri piani".

Armstrong ha proseguito: "Se avessimo anche solo pensato che sarebbe potuto accadere, avremmo avuto barche e uomini e ogni tipo di misura di sicurezza, che non avevamo. Quindi il mio primo pensiero è stato per la sua sicurezza come essere umano, non per il personaggio. Questo è ciò che ho provato quel giorno. Buon Dio".

Negli ultimi istanti di Succession, il Kendall Roy di Strong si ritrova da solo a Battery Park e senza il controllo dell'impero mediatico della sua famiglia. Suo cognato, Tom Wambsgans, è stato nominato nuovo amministratore delegato di Waystar dopo la fusione della società con GoJo. Kendall è stato privato dello scopo della sua vita. L'episodio termina con Kendall che fissa il fiume davanti a sé, ma Strong ha cercato di andare oltre.