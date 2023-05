Succession 4, Jeremy Strong ha bevuto davvero il disgustoso frullato: 'Sono uscito fuori e ho vomitato'

Jeremy Strong ha letteralmente fatto di tutto per interpretare al meglio il suo leggendario ruolo in Succession 4, rimanendo spesso nel personaggio per lunghi periodi di tempo nel tentativo di fondere la propria personalità con quella di Kendall Roy. Secondo quanto rivelato dallo stesso attore, questo approccio immersivo comprendeva anche la sequenza del frullato disgustoso che, a quanto pare, ha dovuto bere veramente.

Al fine di evitare ulteriori spoiler, riveleremo soltanto che il suddetto "pasto da re" era uno schifoso frullato composto da ingredienti a caso trovati nel frigorifero come uova crude, salsa Tabasco e cetrioli scaduti. Durante l'ultimo episodio del podcast dedicato alla serie, Strong ha rivelato che lo smoothie era effettivamente composto dagli ingredienti che il pubblico ha visto nello show.

L'attore ha dichiarato di averlo bevuto veramente, anche se il suo stomaco ha resistito solo per una manciata di riprese: "L'abbiamo fatto solo poche volte perché poi sono dovuto uscire fuori per vomitare e sono saltato nell'oceano per lavarmi i capelli. E sì, l'ho bevuto. Era disgustoso ma non avrei potuto fingere."

Succession: una foto della seconda stagione

Jeremy Strong ha ottenuto la fama internazionale proprio grazie al suo ruolo nella pluripremiata serie HBO Succession, per la quale si è aggiudicato un Critics Choice Award, un Emmy e un Golden Globe nella sezione migliore attore in una serie drammatica. Lo show segue la famiglia Roy che controlla la Waystar-Royco, uno dei più grandi conglomerati di media e intrattenimento del mondo.