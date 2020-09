Suburra 3: la data di uscita e un video di fuoco per la serie Netflix

Suburra 3 ha finalmente una data di uscita: il 30 ottobre 2020 la terza stagione della serie italiana arriverà su Netflix, anticipata da un video di fuoco che è stato appena condiviso sui social della popolare piattaforma streaming.

Habemus datam. Suburra 3, il 30 ottobre, solo su Netflix. pic.twitter.com/yCzN3G9Nw8 — Netflix Italia (@NetflixIT) September 18, 2020

"Ora sì che ti ho tolto tutto. Sei solo, Aureliano." - quattro personaggi - tra cui i due protagonisti, Aureliano e Spadino (Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara) si confrontano davanti ad un fuoco che brucia. "Ti puoi prendere tutti i terreni che ti pare. Fino a quando ci siamo noi, Ostia è roba nostra"

Questa la sinossi di Suburra 3: Dopo il tragico suicidio di Lele, incapace di convivere con il senso di colpa generato dai crimini commessi, e l'inaspettato risveglio dal coma di Manfredi, capo del clan Anacleti, gli equilibri di potere tra tutti i personaggi sono di nuovo messi in discussione. La terza stagione si sposta tra le strade e i vicoli di Roma e provincia per raccontare ancora più da vicino il mondo del Crimine. Chi vincerà la battaglia all'ultimo sangue per ottenere il potere sulla città?

Nel cast ritroveremo i protagonisti delle prime due stagioni: Aureliano (Alessandro Borghi), Spadino (Giacomo Ferrara), Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro), Samurai (Francesco Acquaroli), Adamo Dionisi (Manfredi Anacleti), Sara Monaschi (Claudia Gerini), Adelaide Anacleti (Paola Sotgiu), Angelica (Carlotta Antonelli), Nadia (Federica Sabatini), Alice Cinaglia (Rosa Diletta Rossi), Cardinale Fiorenzo Nascari (Alberto Cracco) e Adriano (Jacopo Venturiero).