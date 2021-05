Studio Ghibli e Pixar: il'immagine crossover tra Il mio vicino Totoro e Monsters & Co

Lo Studio Ghibli ha alimentato le speranze dei fan di assistere a una collaborazione con la Pixar dopo aver condiviso online un'immagine che vede riuniti gli iconici personaggi delle due realtà .

Online è stato infatti pubblicato un crossover tra Monsters & Co e Il mio vicino Totoro.

Le due case di produzione specializzate nei film d'animazione hanno iniziato entrambe il proprio percorso negli anni '80 e nel corso dei successivi decenni hanno raggiunto la popolarità internazionale affermandosi come leader del settore. I progetti della Pixar, che è stata poi acquistata da Disney, e dello Studio Ghibli sono stati in grado di conquistare il cuore degli spettatori e molti Oscar.

La pubblicazione del crossover tra Il mio vicino Totoro e Monsters & Co. ha così aumentato le speranze di molti fan di assistere a un progetto che faccia unire le forze ai due team di animatori.

Lo Studio Ghibli, prossimamente, proporrà sugli schermi How Do You Live?, basato su un popolare romanzo giapponese pubblicato nel 1937. Il progetto, inizialmente ideato per essere distribuito in occasione dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, non ha per ora una nuova data di uscita.