Studio Ghibli: lo store online ufficiale apre in Italia

Finalmente apre in Italia lo store ufficiale dedicato al mondo dello Studio Ghibli.

È finalmente arrivato il Lucky Shop, l'online store dove si potranno trovare i prodotti ispirati ai film più amati distribuiti da Lucky Red. Un'intera sezione dello store sarà dedicata al mondo dello Studio Ghibli, il più grande studio cinematografico di film d'animazione giapponese di cui ricordiamo ad esempio l'intramontabile Il mio vicino Totoro.

A dare l'annuncio - ieri sabato 15 giugno - è stata la stessa Lucky Red, tramite i suoi account social. Dal 15 al 22 giugno sarà attiva una promozione speciale sullo store: basterà inserire il codice LUCKY10 nell'apposito campo per ricevere il 10% di sconto su tutti i prodotti. La promozione sarà nominale, quindi ogni persona potrà utilizzarla una volta sola, e non comprenderà le spese di spedizione.

Il Lucky Shop e i prodotti ufficiali di Studio Ghibli

Come anticipato, sullo shop online si troveranno i prodotti ispirati ai film più amati della nota casa di produzione, oltre a tanti libri da leggere nella sezione Book Shop, e i capi Lucky Red da indossare "per esprimere la tua passione per il cinema con un quadratino colorato sul cuore".

Il ragazzo e l'airone: un frame del film

Una sezione dello store sarà dedicata ai prodotti ufficiali di Studio Ghibli, grazie ai quali i fan potranno portare sempre con loro la magia delle storie create da Hayao Miyazaki e Isao Takahata. Si tratta di un nuovo tassello nel percorso di celebrazione di Lucky Red per l'universo Ghibli, dopo il trionfo al box office de Il ragazzo e l'airone - e ai Golden Globe dove è stato il primo anime ha vincere il premio come miglior film d'animazione - e la terza stagione della rassegna stampa in arrivo dal 4 al 31 luglio, Un mondo di sogni animati, che riporterà al cinema i capolavori di Isao Takahata Pioggia di ricordi, Pom Poko, I miei vicini Yamada e La storia della principessa splendente.

Nello store si troveranno una caterva di prodotti legati al mondo dello studio che ha vinto la Palma d'Oro a Cannes: dagli accessori alla cancelleria passando per peluche e articoli da collezione... e ovviamente le meravigliose Steelbook, con illustrazioni uniche e dettagli pregiati che trasformano ogni pezzo in un'opera d'arte. Qui potete visitare lo shop online.