Studio Ghibli: Isao Takahata al centro della rassegna Un mondo di sogni animati

Confermata per il secondo anno la rassegna di anime "Un mondo di sogni animati", grazie a cui ucky Red che porta in sala i capolavori dello Studio Ghibli, che ha recentemente ricevuto la Palma d'oro onoraria assegnata dal Festival di Cannes. Un appuntamento seguitissimo dell'estate cinematografica italiana dedicato, quest'anno, al cinema del maestro Isao Takahata, regista, animatore giapponese, e co-fondatore di Studio Ghibli con Hayao Miyazaki e Toshio Suzuki.

Dal 4 al 25 luglio si alterneranno sul grande schermo i titoli firmati dal celebre artista: Pioggia di ricordi (4 - 10 luglio), Pom Poko (11 - 17 luglio), I miei vicini Yamada (18 - 24 luglio) - e il candidato al Premio Oscar come Miglior Film d'animazione La Storia della Principessa Splendente (25 - 31 luglio). Un'occasione imperdibile per ammirare per la prima volta in Italia sul grande schermo Pioggia di ricordi, Pom Poko e I miei vicini Yamada.

Un'immagine del film Pom poko di Isao Takahata

Ecco i titoli che compongono la rassegna Un mondo di sogni animati.

Pioggia di ricordi, dal 4 al 10 luglio;

Pom Poko, dall'11 al 17 luglio;

I miei vicini Yamada, dal 18 al 24 luglio;

La storia della Principessa Splendente, dal 25 al 31 luglio.

Uno shop online da sogno

E dal 15 giugno arriva una grande novità: Ghibli Shop by Lucky Red, lo shop online dedicato ai gadget ufficiali di Studio Ghibli. Un nuovo tassello nel percorso di celebrazione di Lucky Red per l'universo Ghibli, dopo il successo delle passate edizioni di "Un mondo di sogni animati" e il trionfo al box office de Il ragazzo e l'airone.