Studio Ghibli torna al cinema: due classici arrivano per la prima volta in IMAX con nuove versioni 4K

Due amatissimi film dello Studio Ghibli stanno per tornare sul grande schermo in versioni rimasterizzate in 4K e per la prima volta in IMAX. L'iniziativa segna un nuovo capitolo nella valorizzazione del catalogo storico dello studio.

Negli ultimi anni lo Studio Ghibli ha dimostrato di voler trattare il proprio catalogo come un patrimonio da preservare e riscoprire. Ora due dei suoi titoli più amati tornano in sala con una nuova veste in IMAX, pronti a incontrare una generazione di spettatori... e a far riaffiorare la nostalgia di chi li conosce già.

Due classici Ghibli pronti a tornare sul grande schermo

Il mondo dello Studio Ghibli si prepara a entrare in una nuova fase di valorizzazione del proprio archivio cinematografico, e lo fa riportando in sala due titoli amatissimi dal pubblico internazionale. Secondo quanto annunciato in un comunicato ufficiale del distributore GKIDS, i film I sospiri del mio cuore e Arrietty - Il mondo segreto sotto il pavimento arriveranno nelle sale IMAX del Nord America in versioni completamente rimasterizzate in 4K.

Una scena di Arrietty - Il mondo segreto sotto il pavimento

L'iniziativa fa parte di una collaborazione ormai consolidata tra GKIDS e IMAX, nata con l'obiettivo di riportare i capolavori dello studio giapponese su schermi di grandi dimensioni e con una qualità tecnica aggiornata agli standard contemporanei. Le nuove proiezioni si terranno solo per ora in alcune sale selezionate negli Stati Uniti e in Canada: I sospiri del mio cuore debutterà il 21 aprile, mentre Arrietty - Il mondo segreto sotto il pavimento arriverà il 19 maggio. Non è ancora noto se arriveranno anche in Italia, ma visto che non è la prima volta che un'opera di Miyazaki arriva al cinema anche da noi in versione restaurata, forse è solo questione di tempo.

Questo progetto non nasce dal nulla. Nel 2025 la collaborazione aveva già portato nelle sale una versione restaurata in 4K anche di Princess Mononoke, che si era rivelata un successo notevole diventando la seconda uscita "vault" più redditizia nella storia di IMAX. Più recentemente, a febbraio, GKIDS ha annunciato anche l'arrivo della versione rimasterizzata di Kiki consegne a domicilio, programmata per il 13 marzo.

Dietro il processo di rimasterizzazione c'è il lavoro di Atsushi Okui, figura storica dello studio che ha partecipato a quasi tutti i progetti Ghibli sin da Porco Rosso del 1992. Okui ha supervisionato l'intero processo di conversione del catalogo in formato 4K e ha ricoperto anche il ruolo di Director of Digital Imaging nel film premio Oscar The Boy and the Heron del 2023, diventato il primo titolo Ghibli proiettato in formato IMAX.

Due storie iconiche che tornano a vivere

Tra i due titoli scelti per questa nuova distribuzione spicca I sospiri del mio cuore, film del 1995 diretto da Yoshifumi Kondō e scritto dal cofondatore dello studio Hayao Miyazaki. La sceneggiatura si ispira al manga del 1989 Mimi o Sumaseba di Aoi Hiiragi e racconta la storia di Shizuku Tsukishima, una ragazza di quattordici anni che scopre lentamente il proprio talento creativo mentre nasce una delicata amicizia - destinata a diventare qualcosa di più - con Seiji Amasawa, aspirante liutaio.

Alla sua uscita nelle sale giapponesi il film fu un vero fenomeno: con oltre 3,15 miliardi di yen incassati (circa 20 milioni di dollari) diventò il film giapponese più visto nel mercato domestico nel 1995. Nel tempo ha continuato a raccogliere consensi, mantenendo oggi un punteggio di 95% su Rotten Tomatoes. Il suo universo narrativo è stato poi ampliato con lo spin-off animato The Cat Returns e con un adattamento live-action uscito nel 2022.

I dettagli di Arrietty - Il mondo segreto sotto il pavimento

Accanto a questo classico arriverà anche Arrietty - Il mondo segreto sotto il pavimento , film del 2010 diretto da Hiromasa Yonebayashi su sceneggiatura di Miyazaki e Keiko Niwa. L'opera è un adattamento animato del celebre romanzo The Borrowers di Mary Norton, pubblicato nel 1952. La storia introduce un popolo di minuscoli esseri che vivono nascosti tra le pareti e i pavimenti delle case umane, raccontando l'amicizia tra la giovane Arrietty e il ragazzo umano Shō.

Con queste nuove proiezioni in IMAX e in 4K, due opere simbolo dell'immaginario Ghibli tornano dunque a respirare su schermi giganteschi, trasformando la visione in un'esperienza quasi nuova.