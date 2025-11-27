Striscia la notizia torna su Canale 5 nel 2026: arriva la conferma di Mediaset

La creatura di Antonio Ricci è pronta a tornare in tv: l'annuncio oggi, giovedì 27 novembre, con un comunicato stampa di Mediaset. Striscia la notizia ripartirà a gennaio su Canale 5, collocata in una diversa fascia oraria: andrà infatti in onda in prima serata

Il ritorno di Striscia la notizia: cosa sappiamo

La locandina di Striscia la notizia

Non anticipa molto altro il comunicato Mediaset, che si limita ad annunciare il ritorno del programma di Antonio Ricci: si tratterà di cinque prime serate, cinque "puntate speciali", condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. "La squadra di autori - si legge - e la produzione sono già al lavoro su un'edizione che, al 37° anno di programmazione, offrirà al pubblico contenuti inediti, mantenendo i codici e quello stile inconfondibile che hanno fatto di Striscia la Notizia uno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana". Nel comunicato inoltre, si sottolinea che l' "evoluzione in prima serata" è stata voluta in "totale sintonia da Mediaset e da Antonio Ricci", come a voler mettere a tacere le voci circolate nei mesi scorsi.

Le voci sul ritorno e i rinvii

Il Tapiro, uno dei simboli di Striscia

Il ritorno su schermo di Striscia infatti, viene dopo mesi di voci sul conto del programma. Prima spostata a novembre anziché ripartire a settembre, con l'inizio del nuovo anno televisivo, poi sparita dai palinsesti mentre La Ruota della Fortuna macinava ascolti ed erodeva sempre più l'orario di inizio della prima serata. Per un breve periodo si era ipotizzato anche un cambio di rete, ipotesi poi subito accantonata.

Ora invece è ufficiale: Striscia la notizia si farà. Rimane da capire quanto una formula come quella di Striscia possa reggere la prima serata e, soprattutto, come il pubblico la accoglierà. Se il ritorno, dopo una lunga pausa, non troverà telespettatori, allora sarà davvero la chiusura di un'era: perché significherebbe che non erano tanto la collocazione o la stanchezza del format il problema, quanto l'intero universo televisivo che rappresenta.