Striscia la Notizia, è crisi: doppiata da Affari Tuoi negli ascolti

Allarme in casa Antonio Ricci. La 37esima edizione di Striscia la Notizia, partita il 23 settembre 2024, è andata incontro a risultati Auditel a dir poco inattesi, con ascolti preoccupanti e poche certezze nei confronti dell'immediato futuro. Per provare a rialzarsi dai poco entusiasmanti numeri della passata stagione, chiusa con una media di 3.245.000 telespettatori e il 15,63% di share, Ricci ha cambiato la coppia di conduttori, affiancando il mitico Nino Frassica a Michelle Hunziker, ha pensionato le due vecchie veline per promuovere la 21enne Beatrice Coari e riportare sul celebre bancone un velino, ovvero il 37enne Gianluca Briganti, ha affidato una rubrica a Fabio Caressa e a sua figlia Eleonora, saccheggiato il web con un'altra rubrica satirica affidata a Il Grande Flagello e dato forma ad una partnership con Dagospia. Ma i primi 10 giorni di messa in onda hanno fatto suonare più di qualche campanello d'allarme

Partenza lenta

Gianluca e Beatrice, velino e velina di Striscia

Pronti, via, e Striscia la Notizia è ripartita lunedì 23 settembre con 3.432.000 telespettatori, pari al 16.3% di share. Un anno fa, era lunedì 25 settembre, furono 3.847.000 i telespettatori, con share al 17.9%. Martedì 24 settembre gli ascolti si sono mantenuti stabili, con 3.415.000 telespettatori pari al 16.4% di share, mentre mercoledì 25 settembre si è andati incontro al primo calo sostanziale, con 3.093.000 telespettatori, pari al 15% di share. Abbastanza clamoroso lo stacco con Affari Tuoi, che su Rai1 fa oltre un milione di telespettatori in più e quasi il 10% di share in più rispetto a Canale5.

Rai1 doppia Canale5

Giovedì 26 settembre Striscia crolla, letteralmente, con appena 2.489.000 telespettatori e uno share al 12.2%. Affari Tuoi, su Rai1, vola a quota 5.402.000 telespettatori con share al 26.4%. Stefano De Martino doppia Antonio Ricci. E la situazione non migliora. Venerdì 27 settembre Striscia la Notizia viene vista da 2.491.000 telespettatori, pari al 13.1% di share, mentre sabato 28 settembre, non essendoci Affari Tuoi che lascia spazio a Ballando con le Stelle, risale a quota 2.899.000 telespettatori, con share al 16.7%.

De Martino e i pacchi

Lunedì 29 settembre Antonio Ricci si mantiene sotto i 3 milioni di telespettatori, con 2.826.000 teste pari al 13.5% di share, per poi precipitare nuovamente martedì 1 ottobre, con 2.683.000 telespettatori e share al 12.6%. Rai1, con 5.274.000 spettatori e share al 24.7%, doppia ancora una volta l'access prime time di Canale5, che deve iniziare a guardarsi le spalle.

Lilli Gruber insegue Antonio Ricci

Lilli Gruber è la conduttrice di Otto e Mezzo, su La7

Perché Antonio Ricci, e questa è la clamorosa novità di questa stagione, potrebbe non dover competere con Affari Tuoi bensì con Otto e Mezzo, su La7, il 1 ottobre visto da 1.957.000 telespettatori, con share al 9.2%. E se Amadeus boccheggia con il suo Chissà chi è, che su Nove è calato addirittura sotto il 3% di share, è Lilli Gruber a crescere, tanto da tallonare Nino Frassica a Michelle Hunziker, coppia di conduttori che potrebbe presto "scoppiare". Perché il rigetto nei confronti di questa 37esima edizione di Striscia la Notizia da parte di un pubblico generalista parrebbe evidente, e al tempo stesso preoccupante, con Antonio Ricci chiamato ad un intervento immediato, prima che la stagnazione diventi la norma e il distacco da Rai1 raggiunga livelli record.

Il calo rispetto al 2023

Lo storico tapiro a Berlusconi. Altri tempi...

Le prime otto puntate di questa stagione di Striscia la notizia hanno fatto registrare una media di 2.916.000 telespettatori, con share al 14.4%. Le prime otto puntate della scorsa stagione di Striscia la Notizia arrivarono ad una media di 3.236.875 telespettatori, con share al 16.3%. Un calo evidente indubbiamente legato anche all'aumento della concorrenza, perché per quanto stia andando male Amadeus su Nove il suo Chissà chi è riduce ulteriormente il bacino di pubblico, se solo Affari Tuoi non crescesse rispetto ad un anno fa, ampliando ulteriormente il già ricco distacco dal competitor di Canale5. Che mai come quest'anno appare in evidente difficoltà.

La versione Mediaset

Ma in casa Mediaset dicono tutt'altro, affidandosi esclusivamente al cosiddetto "pubblico attivo" e al target di riferimento 15-64 anni, con media share decisamente più alta rispetto a quella tradizionale. Non a caso Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, il 24 settembre scorso ha così celebrato il ritorno di Striscia e i suoi ascolti: "Antonio Ricci centra anche stavolta l'obiettivo, e lo fa alla grande. Senza essere mai scontato. La sua Striscia la notizia, giunta all'edizione numero 37, è il gioiello dell'access prime-time di Canale 5. Il Tg satirico è amatissimo dal pubblico per la sua capacità - unica - di coniugare satira a impegno civile e sociale. Ottima l'alchimia tra la nuova coppia di conduttori, Michelle Hunziker e Nino Frassica. Complimenti davvero a tutta la squadra di Striscia, professionisti eccellenti che - dietro e davanti alle telecamere - svolgono quotidianamente un lavoro grandioso". Dove e quale sia la verità lo scopriremo vivendo...