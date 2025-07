Striscia la notizia torna a novembre, La Ruota della Fortuna nell'access prime time

La Ruota della Fortuna e Sarabanda nella programmazione di Canale 5. Cambia il palinsesto, e lo fa già tra pochi giorni: ma soprattutto, rimandando Striscia la Notizia a novembre. A renderlo ufficiale, una nota di Mediaset.

Come cambia il palinsesto di Canale 5

Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna

Dal prossimo lunedì 14 luglio infatti, partirà il gioco condotto da Gerry Scotti: La Ruota della Fortuna andrà in onda nell'access prime time. Il quiz musicale di Enrico Papi invece, verrà trasmesso a partire dal lunedì successivo: Sarabanda partirà il 21 luglio nel preserale.

Due titoli storici, verrebbe da pensare, ma attenzione: la vera novità non è questa. O almeno non solo. La notizia vera è che, dopo 37 anni, Striscia la notizia non ripartirà a settembre.

Intanto Paperissima Sprint, la striscia estiva di Ricci, si sposta su Italia 1 alle 13.50.

La nota ufficiale Mediaset

La nota Mediaset promette un'edizione rivisitata de La Ruota della Fortuna: un nuovo studio, una band musicale dal vivo, un inedito finale. Novità anche per Sarabanda: una versione non vip totalmente rinnovata. Ci saranno alcuni "classici" come la sfida del 7×30: trenta secondi per indovinare sette brani musicali. Infine, in fondo al comunicato, si legge: "Striscia la Notizia" tornerà in onda a novembre. Per "Paperissima Sprint" "è stato scelto, di comune accordo con Antonio Ricci", lo slot dei "Simpson" (alle 13:50), subito dopo Sport Mediaset, su Italia 1.

Le dichiarazioni di Piersilvio Berlusconi: "Totale sintonia con Antonio Ricci"

La locandina di Striscia la notizia

Nel comunicato Mediaset, si legge anche una dichiarazione di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato dell'azienda: "Questa programmazione estiva è solo il primo passo di un graduale ma profondo lavoro di evoluzione di Canale 5. Evoluzione che, in totale sintonia con Antonio Ricci, coinvolgerà anche Striscia la Notizia: un contenuto importante, un pezzo di storia della televisione che tornerà in una nuova veste nell'arco della prossima stagione. Per evolvere bisogna sperimentare. E farlo già dall'estate dimostra la nostra determinazione a rischiare e innovare".