Striscia la Notizia stasera in tv su Canale 5: ospiti, servizi e Tapiro a Laura Pausini

Questa sera, giovedì 5 febbraio, Striscia la Notizia - La voce della presenza torna in onda su Canale 5 in prima serata con la terza puntata dell'edizione 2026, la prima che vede il Tg Satirico di Antonio Ricci andare in onda in prima serata. Il programma punta su ospiti, musica e servizi forti. Alla guida ritroveremo Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, affiancati dalle sei Veline e dalla band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli. Ecco gli ospiti e le anticipazioni di ciò che vedremo.

Ospiti in studio a Striscia la Notizia

Al fianco dei due conduttori ci sarà per tutta la puntata Samira Lui, che resterà al bancone di Striscia e si esibirà anche in una versione di Parole Parole di Mina, per quello che vorrebbe essere un omaggio al pubblico de La Ruota della Fortuna.

Tra gli ospiti in studio anche Lillo, attualmente al cinema con Agata Christian - Delitto sulle nevi insieme a Christian De Sica e indicato come possibile co-conduttore di una serata del Festival di Sanremo. La nostra recensione di Agata Christian - Delitto sulle nevi.

L'attore sarà protagonista di una coreografia con le sei veline (Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum), insieme al maestro Demo Morselli e ai due conduttori. Spazio anche alla comicità con Raul Cremona, che tornerà nei panni dell'iconico Mago Oronzo.

Tapiro d'oro a Laura Pausini: le polemiche sulle cover

Nel corso della puntata Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d'oro a Laura Pausini, finita al centro delle polemiche dopo alcune cover recenti. Nel mirino prima La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani, che aveva contestato la modifica del testo, poi Due vite di Marco Mengoni, oggetto di accese discussioni tra i fan.

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti

Dopo i botta e risposta social, Pausini e Grignani hanno chiarito, e si ritroveranno anche a Sanremo: Grignani sarà ospite di Luchè nella serata delle cover, mentre Laura Pausini sarà co-conduttrice di tutte e cinque le serate del Festival. A Staffelli la cantante ha commentato: "Spero ci sia stato un chiarimento. Nel caso di Mengoni, alcuni fan hanno esagerato".

L'inviato speciale: Giorgio Mastrota e i parcheggi rosa

L'inviato speciale della terza puntata sarà Giorgio Mastrota, impegnato in un servizio dedicato all'uso improprio dei parcheggi rosa, riservati a donne in gravidanza e genitori con bambini piccoli. Ai trasgressori, però, niente merdina: Mastrota consegnerà materassi e gadget, nello stile inconfondibile del re delle televendite.

Samira Lui

Gli altri servizi della puntata

Impossibile mancare il Gabibbo, presente anche nella sigla di chiusura Dazi. Ricca la scaletta dei servizi:

Valerio Staffelli mostrerà un esperimento sociale sui maltrattamenti alle donne, riprendendo le reazioni dei passanti con una telecamera nascosta

mostrerà un sui maltrattamenti alle donne, riprendendo le reazioni dei passanti con una telecamera nascosta Moreno Morello prosegue l'indagine sui sospetti giri dei servizi di pronto intervento domestico

prosegue l'indagine sui sospetti giri dei servizi di pronto intervento domestico Rajae Bezzaz si occupa di villette occupate abusivamente

si occupa di villette occupate abusivamente Jimmy Ghione parla del fenomeno delle minicar truccate , sempre più diffuse tra i minorenni

parla del fenomeno delle , sempre più diffuse tra i minorenni Enrico Lucci irrompe alla prima de La Bohème al Teatro dell'Opera di Roma

irrompe alla prima de La Bohème al Teatro dell'Opera di Roma Giuseppe Longinotti continua la sua surreale campagna elettorale a sindaco di Milano

continua la sua surreale campagna elettorale a sindaco di Milano Tornano le rubriche di Barbascura X e Rosaria Rollo con I Nuovi Mostri

Inchiesta choc sulla pesca illegale: cameraman scaraventato in mare

Tra i momenti più forti della serata, le immagini dell'aggressione avvenuta a Cirò Marina, nel Crotonese, durante un'inchiesta sulla pesca illegale del bianchetto, il novellame di sarda. L'indagine documenta un traffico che, secondo Striscia, muoverebbe milioni di euro, coinvolgendo pescherecci fuorilegge, mercati paralleli, vendite porta a porta e ristoratori compiacenti, con il prodotto che arriverebbe persino nella grande distribuzione.

Quando la troupe ha chiesto spiegazioni ad alcuni pescatori, la situazione è degenerata: l'inviato sarebbe stato circondato e uno dei cameraman scaraventato in mare con tutta l'attrezzatura. Le immagini andranno in onda questa sera, giovedì 5 febbraio.