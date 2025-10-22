Striscia la notizia: ecco la data ufficiale del ritorno in prima serata con la coppia storica di conduttori

Il futuro di Striscia la Notizia è stato al centro di numerose speculazioni negli ultimi mesi. A settembre, il celebre tg satirico di Antonio Ricci non ha fatto ritorno nella storica fascia dell'Access Prime Time, lasciando spazio a La Ruota della Fortuna. La scelta, motivata dal grande successo del game show, si è rivelata vincente: la trasmissione ha registrato ascolti record, riuscendo a battere Affari Tuoi, il programma di Stefano De Martino.

Una pausa strategica per Striscia

A fronte di questi risultati, Mediaset ha deciso di proseguire con La Ruota della Fortuna e mettere in pausa, almeno momentaneamente, Striscia la Notizia, in attesa di individuare una collocazione più adeguata. Tuttavia, recentemente su Canale 5 è stato trasmesso un promo che conferma il ritorno del tg satirico, segnalando importanti novità in arrivo, come aveva già anticipato Pier Silvio Berlusconi.

Il ritorno del Tg satirico con Greggio e Iacchetti

Come riportato da Alberto Dandolo sul magazine Oggi, Striscia la Notizia dovrebbe tornare in prima serata mercoledì 26 novembre. Secondo quanto riferito, il ritorno prevede cinque appuntamenti speciali, con alla conduzione lo storico duo Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, simboli della trasmissione sin dai primi anni. La nuova edizione sarà caratterizzata da una scenografia completamente rinnovata, pensata per adattarsi al meglio al nuovo slot serale e valorizzare il format satirico. Iacchetti in queste settimane è stato anche al centro dell'attenzione per la sua sfuriata a È sempre Cartabianca.

Enzo Iacchetti e Ezio Greggio

Preparativi e dettagli finali del ritorno

In queste settimane, assicura Dandolo, sono in corso riunioni interne per definire gli ultimi dettagli della produzione e assicurare un ritorno in grande stile. L'attesa per il debutto ufficiale cresce, e molti fan storici della trasmissione non vedono l'ora di vedere le nuove puntate, ricche come sempre di servizi satirici, inchieste e momenti iconici che hanno reso Striscia la Notizia uno dei programmi più amati della televisione italiana.

Il debutto in prima serata segna dunque un nuovo capitolo per il tg satirico, confermando la sua capacità di rinnovarsi e di restare centrale nel panorama televisivo, pur adattandosi alle esigenze di programmazione e agli interessi del pubblico. L'appuntamento è fissato: mercoledì 26 novembre, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti torneranno a far ridere e riflettere gli spettatori di Canale 5.