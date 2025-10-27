Demi Moore: "Tom Cruise era imbarazzato dalla mia gravidanza sul set di Codice d'Onore"

Demi Moore ricorda di aver percepito l'imbarazzo di Tom Cruise per via della sua gravidanza sul set di Codice d'onore, interpretato dai due divi nei primi anni '90.

Nel corso di un q&a al New Yorker Festival, Moore ha ricordato di essere incinta di otto mesi della figlia Scout quando ha iniziato la lettura del copione per il film di Rob Reiner.

"Credo che la mia gravidanza abbia messo Tom in imbarazzo" ha confessato. "Io non avevo problemi, ma ho percepito che lui si sentisse un po' in difficoltà."

Demi Moore, madre di tre figlie avute dall'ex marito Bruce Willis, Rumer, Scout e Tallulah Willis, ha inoltre spiegato che, secondo lei, Cruise potrebbe essersi sentito potenzialmente a disagio visto che all'epoca non molte delle sue colleghe di Hollywood avevano figli, per via della pressione di dover scegliere tra perseguire una carriera ed essere madre.

"È una delle tante cose che per me era insensata. E così ho messo in discussione la cosa, dicendomi: 'Perché no? Perché non puoi avere entrambe le cose?'", ha detto. "Ma questo mi ha creato molta pressione perché mi sono sentita obbligata a dimostrare che fosse possibile avere una famiglia e una carriera".

Di cosa parla Codice d'onore?

ToM Cruise e Demi Moore a confronto

Uscito nel 1992, Codice d'onore è basato su una pièce di Aaron Sorkin del 1989 ed è incentrato sulle indagini sull'omicidio di un Marine. Demi Moore interpreta il capitano di corvetta Joanne Galloway, che affianca l'avvocato militare di grido (Tom Cruise) a cui viene affidato il caso per scoprire la verità.

Demi Moore ha ammesso di essere stata un po' troppo ambiziosa all'epoca nel voler dimostrare di poter gestire con eleganza la maternità con una carriera da attrice.

La pressione sulle madri attrici

"Ripenso a quel periodo e mi chiedo: Che accidenti avevo in mente? Cosa stavo cercando di dimostrare? Non avevamo il sostegno di oggi. Allattare, e poi correre sul set a provare una scena non è stato affatto facile" ha ammesso l'attrice, che ha confessato di aver sentito la pressione didoversi rimettere in forma al più presto già prima di aver partorito.

"Avrei dovuto indossare un'uniforme militare, probabilmente sono stata troppo precipitosa e ho iniziato ad allenarmi e a cercare di mettermi in forma ancora prima che mia figlia fosse nata", ha detto Moore.

"Ho fatto un'escursione di due ore e mezza il giorno in cui mi si sono rotte le acque. Ho fatto un giro in bicicletta di 38 chilometri e poi ho ballato in un locale reggae: ecco perché è arrivata con due settimane e mezzo di anticipo".