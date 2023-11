Shannen Doherty: 'Il cancro si è esteso alle ossa, ma non ho chiuso con la vita'

Shannen Doherty ha rivelato che il cancro contro cui sta lottando da anni ha ora si è esteso anche alle ossa.

La star di Beverly Hills, 90210 ha però condiviso il suo ottimismo e ribadito: "Non voglio morire".

L'aggiornamento sulla salute

L'attrice Shannen Doherty, intervistata dal magazine People, ha spiegato che a gennaio sono state notate delle metastasi nel cervello e ha dovuto sottoporsi a un'operazione per rimuovere una massa e compiere delle analisi.

La star ha dichiarato che sta seguendo delle cure che per lei stanno funzionando bene e affronta la situazione giorno per giorno. Shannen, nonostante non abbia perso l'ironia paragonando la malattia a Pac-Man e dando il soprannome di Bob al tumore, ha ammesso che è stata una delle cose più spaventose che ha affrontato nella sua vita.

Doherty ha voluto ribadire: "Non ho finito di vivere. Non ho finito di amare. Non ho finito di creare. Non ho finito nel migliorare, spero, le cose. Semplicemente non ho chiuso con la vita".

Il 6 dicembre prenderà inoltre il via il podcast Let's Be Clear with Shannen Doherty su iHeart Radio in cui l'attrice rifletterà sulla sua carriera e sulla sua battaglia contro il cancro. Shannen ha spiegato: "Il mio ricordo più grandioso deve ancora venire. Prego. Mi sveglio e vado a dormire ringraziando Dio, pregando per le cose che sono importanti per me senza chiedere troppo. Mi fa entrare in connessione con un potere superiore e con la spiritualità. La mia fede è il mio mantra".