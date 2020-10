Streghe, Sarah Jefferey accusa le star della serie originale: "Vergognose le critiche al reboot"

Una delle protagoniste del reboot di Streghe, Sarah Jefferey, ha criticato le star della versione originale per le accuse al progetto targato The CW.

Sarah Jeffery, una delle protagoniste del reboot di Streghe, ha apertamente criticato le star della serie originale sostenendo che dovrebbero vergognarsi degli attacchi contro il progetto targato The CW.

La giovane attrice è intervenuta su Twitter per chiarire il suo punto di vista sulla situazione.

Sarah Jefferey, interprete di Maggie Vera nella serie Charmed, ha risposto alle domande dei suoi fan dichiarando: "Sapete, avevo visto le loro dichiarazioni e mi sono trattenuta preferendo non dire nulla. Ho pensato, meglio lasciare che gridino al vuoto. Ma voglio dire, trovo sia triste e francamente piuttosto patetico vedere delle donne adulte che si comportano in questo modo".

L'attrice ha poi aggiunto parlando delle parole di Rose McGowan e Holly Marie Combs sottolineando: "Spero che trovino la felicità altrove e non nell'attaccare altre donne di colore. Sarei imbarazzata se mi comportassi in questo modo".

Holly Marie Combs, già nel 2018, aveva criticato l'idea di un ritorno dello show sugli schermi sostenendo che si trattava di un modo per sfruttare economicamente il loro lavoro: "Streghe appartiene a noi quattro, ai nostri numerosi sceneggiatori, alla troupe e, soprattutto, ai fan".

Rose McGowan aveva criticato via social la notizia del reboot ironizzando sulla mancanza di idee originali.

Alyssa Milano, invece, aveva solo espresso un po' di delusione perché le star della versione originale non erano state coinvolte in nessun modo, apprezzando però la possibilità per le nuove generazioni di entrare nel mondo di Streghe. Shannen Doherty, a differenza delle sue colleghe, aveva espresso la sua approvazione dicendo: "Sono intrigata dall'idea che una nuova generazione possa trarre conforto ed essere ispirata come lo siamo state noi. Streghe ci ha aiutate tutte in qualche modo".

La terza stagione di Charmed, che ha come protagoniste anche Melonie Diaz e Madeleine Mantock nella parte delle sorelle dotate di poteri, arriverà sugli schermi nel 2021. La serie originale Streghe invece è attesa in streaming su Amazon Prime Video dal 23 ottobre (tutte le 8 stagioni)