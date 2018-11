Streghe: la CW ordina una stagione da 22 episodi!

L'emittente CW ha confermato che la prima stagione del reboot di Streghe avrà una stagione intera di 22 episodi. La serie va in onda dopo Supergirl ogni domenica e porta in scena le nuove protagoniste Melonie Diaz, Sarah Jeffery e Madeleine Mantock.

Come riporta Variety, Streghe (Charmed) ha superato tutta la concorrenza, visto che le nuove epopee della CW, All-American e Legacies, esordiranno con 'soli' 16 episodi. Nella fascia di spettatori 18-49, Streghe in media ha 2.7 milioni di spettatori per ogni puntata, unendo gli ascolti live a quelli dei playback, come l'app CW: questo risultato rende lo show il quarto più visto del canale.

Il nuovo show ha come protagoniste Melanie "Mel" Vera, sua sorella Maggie, e la nuova arrivata in città Macy. La vita delle tre ragazze verrà cambiata per sempre quando Marisol, la madre di Mel e Maggie, muore in un terribile incidente. Tre mesi dopo il drammatico evento, Mel non ha ancora accettato la spiegazione ufficiale di quanto accaduto, mentre Maggie la accusa di essere ossessionata. Le due dovranno inoltre fare i conti con la scoperta dell'esistenza di una sorella maggiore, la brillante scienziata nel campo della genetica Macy, segreto che la madre ha mantenuto per molti anni. Le tre donne scoprono, inoltre, di possedere incredibili poteri: Mel può bloccare il tempo, Maggie sente in pensieri degli altri e Macy ha delle capacità telecinetiche. Harry Greenwood, apparentemente un professore alla Hilltowne University, spiega loro di essere delle potenti streghe, come lo era la madre, uccisa da forze oscure.

Charmed è basato su una storia di Jennie Urman, la produzione esecutiva è affidata a Jessica O'Toole e Amy Rardin, sceneggiatrici di Jane the Virgin, mentre Brad Silberling dirige lo show prodotto da CBS Television Studios.

