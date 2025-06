Street Fighter: trovata la protagonista del reboot in live-action

Sono passati poco più di due anni da quando Legendary Entertainment si è assicurata la licenza esclusiva per i diritti cinematografici e televisivi del videogioco iconico di Capcom, Street Fighter.

Lo studio ha confermato che tutti i nuovi progetti saranno sviluppati e prodotti in collaborazione con Capcom, compreso il lungometraggio attualmente in fase di sviluppo, di cui è stata appena annunciata la protagonista femminile.

Negli ultimi mesi abbiamo visto il cast del nuovo Street Fighter prendere forma, tra cui Andrew Koji nel ruolo di Ryu, Noah Centineo in quello di Ken, insieme a Jason Momoa, Orville Peck e la Superstar della WWE Roman Reigns in ruoli non rivelati. Kitao Sakurai (Bad Trip) sarà alla regia del film che si baserà su una sceneggiatura di Dalan Musson (Captain America: Brave New World).

Chi è il nuovo volto di Chun-Li

Callina Liang, un primo piano dell'attrice

Secondo quanto riportato da Deadline, Callina Liang, protagonista del recente Presence di Steven Soderbergh, ha ottenuto il ruolo di protagonista femminile di Chun-Li. Parlando dei suoi altri lavori, in precedenza l'avevamo vista in Bad Genius.

Ming-Na nei panni di Chun li in Street fighter

Chun-Li, personaggio introdotto in Street Fighter II, è l'iconica combattente femminile della serie e una delle prime donne giocabili nei giochi di combattimento. Abile artista marziale cinese, usa calci potenti e fulminei ed è spinta dal desiderio di vendicare la morte del padre per mano di M. Bison, leader del sindacato criminale Shadaloo. Agente dell'Interpol con uno spiccato senso della giustizia, le sue mosse preferite sono l'Hyakuretsukyaku (Cento zampe che si spezzano) e lo Spinning Bird Kick.

Inoltre, è stato riportato che Curtis "50 Cent" Jackson sarebbe in trattative per interpretare Balrog, il pugile caduto in disgrazia e spietato lottatore che ha fatto il suo debutto in Street Fighter II: The World Warrior. La sua discesa nella malvagità lo ha visto diventare il peso massimo di M. Bison.