Il film di Street Fighter potrebbe rovinare il futuro film di Ghost of Tsushima per "colpa" di un attore

Purtroppo è molto probabile che alcuni attori scelti per l'adattamento della famosa serie di picchiaduro Capcom possano compromettere l'attesissimo film di Ghost of Tsushima.

Il recente casting del film di Street Fighter potrebbe ostacolare la tanto attesa trasposizione cinematografica di Ghost of Tsushima. Andrew Koji, considerato il candidato ideale per interpretare Jin Sakai, è ora coinvolto nel progetto Capcom. Le speranze per Tsushima sembrano sfumare... almeno per ora.

Street Fighter potrebbe soffiare un attore al film di Ghost of Tsushima

Mentre i riflettori si accendono sul nuovo adattamento live-action di Street Fighter, con quattro nomi noti in trattative per entrare nel cast - Noah Centineo, Jason Momoa, Roman Reigns e Andrew Koji - i fan di Ghost of Tsushima iniziano a temere che uno dei sogni più attesi del mondo videoludico possa ritardare ancora una volta. Andrew Koji, amato per le sue performance in Warrior e Bullet Train, è da tempo in cima alla lista dei fan per interpretare Jin Sakai, il samurai ribelle dell'epico titolo firmato Sucker Punch. Non è un caso: l'attore ha già dichiarato di sentirsi pronto a calarsi nella parte. "Voglio fare Ghost of Tsushima, è quello che voglio davvero," aveva detto nel 2021. "Credo di poter dare qualcosa di speciale a Jin Sakai. Ho giocato [al videogioco] due volte. Pensavo che il film dovesse essere qualcosa di autonomo, perché il gioco è già perfetto così com'è."

Andrew Koji sul set

Il problema? Koji è ora coinvolto nel progetto Street Fighter, probabilmente nel ruolo iconico di Ryu. E con Ghost of Tsushima ancora in fase nebulosa - anche per via degli impegni del regista Chad Stahelski con John Wick 5 - le probabilità che l'attore possa dividersi tra i due ruoli iniziano a vacillare.

C'è anche un'indiscrezione, da ufficializzare però, tutt'altro che trascurabile, che vedrebbe Hiroyuki Sanada (Shogun) in pole position per la parte. Per i fan di Jin Sakai, la notizia ha il sapore amaro delle occasioni sfuggite. Tuttavia, l'universo di Ghost continua a vivere: il sequel videoludico Ghost of Yotei sbarcherà su PlayStation 5 il 2 ottobre 2025, tenendo alta la fiamma mentre Hollywood decide che volto dare al suo guerriero solitario.