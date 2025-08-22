Street Fighter: ci sono due novità importanti per il live action del videogame

Il celebre videogioco Capcom torna sul grande schermo con un adattamento live action che punta a conquistare fan storici e nuove generazioni, in un mix di azione e spettacolo.

Il nuovo film Street Fighter sta muovendo passi importanti verso la produzione, con notizie che accendono l'attesa dei fan del celebre videogioco Capcom. Il progetto non solo segna un cambiamento nella distribuzione internazionale, ma vede anche l'arrivo di un volto inaspettato nel cast. Legendary Entertainment e Capcom stanno lavorando insieme per dare vita a una trasposizione che punta a diventare un evento di grande richiamo nel panorama dei live action ispirati ai videogame.

Le novità sul live action di Street Fighter

Secondo un rapporto di Puck, il film sarà il primo franchise di Legendary ad arrivare nelle sale sotto la nuova intesa con Paramount. Questo significa che non sarà più Sony Pictures a occuparsi della distribuzione, ma la major americana che, con questa mossa, punta a rafforzare la propria presenza nel mercato delle grandi saghe d'azione. Si tratta di un segnale di forte investimento, che conferma l'interesse verso il brand di Street Fighter e la volontà di renderlo un titolo di richiamo globale.

Kylie Minogue in Street fighter

Parallelamente, Nexus Point News ha confermato un'aggiunta al cast che ha sorpreso molti: Eric André interpreterà Don Sauvage, un personaggio mai apparso nei giochi. Si tratta dell'annunciatore ufficiale della CWA, la lega di wrestling immaginaria presente nell'universo narrativo di Street Fighter. Questa scelta apre a interessanti possibilità, poiché André porterà la sua comicità surreale in un contesto ricco di azione e tensione.

Street Fighter: tutto quello che sappiamo sul film

Il live action di Street Fighter potrà contare su un ensemble di nomi di grande richiamo. Andrew Koji vestirà i panni di Ryu, Callina Liang interpreterà Chun-Li, mentre Noah Centineo sarà Ken. Jason Momoa vestirà i panni di Blanka, Roman Reigns affronterà il ruolo di Akuma, Orville Peck quello di Vega, Andrew Schulz sarà Dan Hibiki e Curtis "50 Cent" Jackson indosserà i guantoni di Balrog. Non mancano anche presenze dal mondo delle arti marziali: il wrestler giapponese Hirooki Goto è stato indicato come possibile interprete di E. Honda, mentre l'attore indiano Vidyut Jammwal potrebbe dare vita a Dhalsim.

Le riprese del film sono fissate per il prossimo agosto in Australia, ma la trama rimane avvolta dal mistero. Legendary e Capcom, che co-producono il progetto, non hanno diffuso informazioni dettagliate sulla storia, preferendo mantenere alta la curiosità. Ciò che è certo è che l'adattamento avrà un tono più moderno, con un'attenzione particolare all'azione coreografica e alla fedeltà nei confronti delle atmosfere del videogioco.

Al momento non esiste una data di uscita confermata per il live action di Street Fighter, ma l'inizio delle riprese entro l'anno lascia pensare a un debutto previsto non prima del 2026.