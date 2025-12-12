Street Fighter: il primo trailer del film live-action con Chun-Li, Ryu e Ken

Nel corso dei Game Award 2025 è stato pubblicato il primo teaser trailer del live action Street Fighter, che presenta alcuni dei personaggi principali molto conosciuti dai fan della celebre saga picchiaduro pubblicata da Capcom dagli anni '80.

Il film, diretto da Kitao Sakurai, riporta sul grande schermo le avventure dei personaggi resi celebri dal franchise videoludico dal 1987 in poi, con diverse uscite che hanno reso il marchio Street Fighter conosciuto in tutto il mondo.

I personaggi nel trailer di Street Fighter

Il nuovo lungometraggio è ambientato nel 1993, e la sinossi ufficiale riassume la trama del nuovo adattamento: "Gli Street Fighter separati Ryu (Andrew Koji) e Ken Masters (Noah Centineo) vengono riportati in combattimento quando la misteriosa Chun-Li (Callina Liang) li recluta per il prossimo World Warrior Tournament: un brutale scontro di pugni, destino e furia".

La descrizione prosegue: "Ma dietro questo battle royale si nasconde una cospirazione mortale che li costringe a scontrarsi l'uno contro l'altro e con i demoni del loro passato. E se non lo faranno, sarà game over!".

Il ricco cast del nuovo Street Fighter

Oltre a Andrew Koji nel ruolo di Ryu, Noah Centineo nel ruolo di Ken Masters, e Callina Liang nel ruolo di Chun-Li, il cast di Street Fighter è composto Cody Rhodes nel ruolo di Guile, Orville Peck nel ruolo di Vega, 50 Cent nel ruolo di Balrog, e Jason Momoa nei panni di Blanka.

Presenti anche Vidyut Jammwal nel ruolo di Dhalsim, Oliver Richters nel ruolo di Zangief, Hirooki Goto nel ruolo di E. Honda, David Dastmalchian nel ruolo di M. Bison, Roman Reigns nel ruolo di Akuma, Andrew Schulz nel ruolo di Dan Hibiki, Eric André nel ruolo di Don Sauvage, Mel Jarnson nel ruolo di Cammy, Rayna Vallandingham nel ruolo di Juli e Alexander Volkanovski nel ruolo di Joe.

La sceneggiatura è scritta da Dalan Musson, con produzione affidata a Legendary in collaborazione con Capcom. Paramount Pictures si occuperà della distribuzione.