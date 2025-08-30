Street Fighter, nuove foto dal set del reboot live-action: i primi personaggi prendono vita

Le nuove immagini dal set del film mostrano Noah Centineo nei panni di Ken, Orville Peck come Vega e altre possibili aggiunte al cast, alimentando curiosità e teorie tra i fan.

Mentre proseguono le riprese del reboot di Street Fighter, arrivano dal set nuove immagini che già stanno facendo discutere gli appassionati. In particolare, le foto più recenti offrono un nuovo sguardo a Noah Centineo, scelto per interpretare Ken Masters, e al cantante country Orville Peck, che vestirà i panni del temibile Vega.

Noah Centineo e Orville Peck nei panni di Ken e Vega

Nelle immagini diffuse online, Centineo appare in perfetta forma fisica per incarnare il celebre rivale di Ryu, mostrando il tipico look del personaggio. Peck, invece, è stato fotografato senza la maschera che contraddistingue Vega nei videogiochi, dettaglio che ha alimentato ipotesi e teorie tra i fan. Alcuni sostengono di aver intravisto la maschera in un concept art visibile sullo sfondo, anche se le foto non permettono di confermarlo con certezza.

Le foto hanno rivelato anche la presenza dell'attrice Mel Jarnson, già apparsa in Mortal Kombat (2021). Non è chiaro se si tratti di una new entry ufficiale del cast o di una semplice visita, ma in rete circolano ipotesi sul possibile coinvolgimento nei panni di C. Viper. L'idea che interpreti Cammy sembra meno probabile, vista la tradizione di affidare il ruolo a un'attrice britannica.

Il nuovo adattamento di Street Fighter vanta un cast decisamente variegato: Callina Liang sarà Chun-Li, Cody Rhodes interpreterà Guile e Andrew Koji vestirà i panni di Ryu. Tra le presenze più sorprendenti spiccano Jason Momoa e Roman Reigns, quest'ultimo dato da più fonti come possibile interprete di Akuma, il leggendario avversario che nei videogiochi ha sconfitto Gouken, maestro di Ryu e Ken. Momoa, invece, dovrebbe portare sullo schermo il personaggio di Blanka, uno dei più iconici e amati dai fan.

La storia di Street Fighter e le difficoltà degli adattamenti passati

Dal debutto nel 1987, Street Fighter è diventato un punto di riferimento nel mondo dei picchiaduro, con personaggi come Ryu e Ken entrati nell'immaginario collettivo. Tuttavia, gli adattamenti cinematografici non hanno mai riscosso grande successo. Il film del 1994, con Jean-Claude Van Damme e Kylie Minogue, è rimasto un cult per pochi, ma viene ancora oggi ricordato come un flop. Ancora peggiore l'accoglienza di Street Fighter: La leggenda (2009), che non ha convinto né critica né pubblico.

Kristin Kreuk è Chun-Li nel film Street Fighter: The Legend of Chun-Li

Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulla trama di questo nuovo live-action, il che rende difficile prevedere se riuscirà finalmente a ribaltare la maledizione degli adattamenti. Le scelte di casting, per ora, hanno diviso gli appassionati: alcuni si dichiarano entusiasti, altri restano dubbiosi sul risultato finale.

A dirigere il progetto c'è Kitao Sakurai, subentrato ai fratelli Danny e Michael Philippou. Sakurai è noto per aver scritto e diretto The Eric Andre Show e per aver lavorato su serie come Butterfly di Amazon Prime Video e sull'adattamento di Twisted Metal per Peacock. La sua esperienza televisiva potrebbe portare uno stile diverso al film, ma resta da vedere se sarà sufficiente per convincere il pubblico di lunga data e i fan del franchise.