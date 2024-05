Stranger Things: The First Shadow, il trailer dello spettacolo teatrale prequel della serie

A Londra è in scena lo spettacolo Stranger Things: The First Shadow e online è stato condiviso il trailer che regala qualche spettacolare scena.

L'universo della serie Stranger Things è stato ampliato con uno spettacolo teatrale intitolato The First Shadow, in scena ora a Londra, di cui è stato condiviso il trailer.

Nel video si possono vedere alcune spettacolari scene dello show che racconta le origini di Henry Creel, permettendo di avere un'idea dell'atmosfera e dei dettagli creati per il progetto prequel che resterà in programma al Phoenix Theatre fino al 16 febbraio.

I dettagli dello show

Lo spettacolo Stranger Things: The First Shadow può contare sulla regia di Stephen Daldry e Justin Martin.

Sul palco si racconta la storia di personaggi conosciuti, di cui si mostra la giovinezza, e altri inediti. Il cast è quindi composto da Isabella Pappas (Joyce Maldonado), Oscar Lloyd (James Hopper, Jr.), Shane Attwooll (Capo della polizia Hopper), Chase Brown (Lonnie Byers), Michael Jibson (Victor Creel), Louis McCartney (Henry Creel), Lauren Ward (Virginia Creel) Ammar Duffus (Charles Sinclair), Gilles Geary (Ted Wheeler), Patrick Vaill (Dr. Brenner), Kemi Awoderu (Sue Anderson), Maisie Norma Seaton (Claudia Henderson), Calum Ross (Walter Henderson), Christopher Buckley (Bob Newby), Ella Karuna Williams (Patty Newby), Florence Guy (Karen Childress), Max Harwood (Allen Munson) e Matthew Pidgeon (Padre Newby).

La storia è stata ideata dai fratelli Duffer insieme a Jack Thorne e Kate Trefry, che ha poi firmato il copione dello spettacolo.

La produzione è stata curata da Netflix, Sonia Friedman Productions, da Matt e Ross Duffer, e 21 Laps Entertainment.

La sinossi ufficiale

La storia si svolge a Hawkins nel 1959. La città è normale, con cittadini alle prese con le preoccupazioni quotidiane: la macchina di un giovane Jim Hopper non vuole saperne di partire; la sorella di Bob Newby non prende sul serio il suo radio show, e Joyce Maldonado vuole soltanto diplomarsi e andarsene da questa diamine di città. Ma quando un nuovo studente, Henry Creel, arriva in città, la sua famiglia si renderà conto che non è così semplice ricominciare dall'inizio... E le ombre del passato non sono mai troppo lontane.