Gaten Matarazzo: "Una quarantenne mi ha detto che aveva una cotta per me da quando avevo 13 anni"

Gaten Matarazzo ha svelato qualche dettaglio delle interazioni con i fan di Stranger Things che lo hanno messo a disagio.

Tra gli episodi più recenti c'è stato quello di una madre quarantenne che gli ha rivelato di avere una cotta per lui e, per giunta, lo ha detto di fronte alla figlia.

Un incontro "folle"

L'interprete di Dustin nella serie Stranger Things era ospite del podcast Inside of You quando ha parlato delle situazioni in cui si è trovato un po' in difficoltà. Gaten Matarazzo ha così svelato i dettagli dell'incontro "folle" che lo ha lasciato molto perplesso: "Recentemente, e non è davvero divertente anche se lo sono state le reazioni che hanno circondato quella situazione, c'è stata questa donna quarantenne che ha detto direttamente: 'Ho avuto una cotta per te fin da quando avevi 13 anni'".

Gaten durante la promozione di Stranger Things

Il giovane attore ha quindi aggiunto: "E ho pensato: 'Quello è sconvolgente'. Ero certo che volesse semplicemente dire 'Aw, quel ragazzino è carino'. Ma poi l'ha ripetuto e ha detto: 'Sono consapevole della differenza di età'. Quindi ho reagito 'Okay'. E sua figlia era lì con lei e ha detto: 'Mamma, che ca**o?'. Giuro che è andata così!".

Stranger Things 5: tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione

Gaten ha sottolineato che l'ha considerata una situazione folle, ma non era la prima volta che si è trovato in difficoltà con persone che gli hanno toccato il sedere mentre posava per delle foto con i fan e altre situazioni difficili.

Matarazzo ha infine sottolineato che non è preoccupato dal fatto che Stranger Things sarà probabilmente il progetto più importante che avrà nella sua carriera e per cui verrà ricordato, anche se spera che quell'esperienza lo aiuterà a continuare ad avere una carriera.