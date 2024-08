Stranger Things: The First Shadow debutta a Broadway nel 2025

La rappresentazione teatrale basata sulla popolarissima serie di Netflix, Stranger Things: The First Shadow, arriverà a Broadway nel 2025.

Stranger Things: The First Shadow, una rappresentazione teatrale basata sulla popolarissima serie di Netflix, arriverà a Broadway nel 2025. Lo spettacolo andrà in scena al Marquis Theatre con un'anteprima che inizierà il 28 marzo prima della première del 22 aprile. Il cast sarà annunciato in un secondo momento.

The First Shadow, uno spinoff "radicato nella mitologia" della serie televisiva, è stato scritto dalla sceneggiatrice e produttrice esecutiva di Stranger Things Kate Trefry. È basato su una storia originale dei creatori dello show Matt e Ross Duffer, insieme al drammaturgo di Harry Potter e la maledizione dell'erede Jack Thorne e alla Trefry.

I dettagli di Stranger Things: The First Shadow

Lo spettacolo, come la serie televisiva, è ambientato nella città fittizia di Hawkins, ma si svolge nel 1959, quando il sobborgo dell'Indiana era "una città normale con preoccupazioni normali". In altre parole, gli eventi narrati in La prima ombra sono avvenuti anni prima che Undici (Millie Bobby Brown), Mike Wheeler (Finn Wolfhard), Will Byers (Noah Schnapp) e la squadra entrassero nel Sottosopra.

Come descrive la sinossi dell'opera, "la macchina del giovane Jim Hopper non parte, la sorella di Bob Newby non prende sul serio il suo programma radiofonico e Joyce Maldonado vuole solo laurearsi e andarsene dalla città. Quando arriva il nuovo studente Henry Creel, la sua famiglia scopre che ricominciare da capo non è così facile... e le ombre del passato hanno lunga data".

La prima ombra ha debuttato nel West End di Londra nel 2023 e ha battuto ogni record di incassi. Nella recensione di Variety, David Benedict ha descritto la produzione come "strabiliante, spesso straziante". "Le risate, i brividi, i sussulti e, nei momenti più spettacolari, le urla in tutto l'auditorium testimoniano la sua efficacia".