Stranger Things: Storie dal 1985, la serie animata debutterà nei cinema

L'universo di Stranger Things ritornerà nei cinema in occasione del debutto della serie animata Storie dal 1985.

L'appuntamento per i fan è stato fissato al 18 aprile negli Stati Uniti e i biglietti saranno in vendita da domani mattina.

Il debutto della serie animata nei cinema

Le proiezioni delle puntate di Stranger Things: Storie dal 1985 saranno realizzata in collaborazione con AMC Theatres, in 34 sale negli Stati Uniti, tra cui il Paris Theater a New York e la Netflix House che si trova a Philadelphia. Gli spettatori, inoltre, riceveranno un oggetto da collezione.

Netflix aveva recentemente deciso di distribuire nelle sale le prime due puntate della seconda stagione di One Piece il 10 marzo.

A dicembre, inoltre, era stato proprio il finale di Stranger Things a ottenere la distribuzione in molte sale cinematografiche di tutto il mondo.

Cosa racconterà il progetto spinoff

Gli eventi del nuovo progetto targato Netflix saranno ambientati, come anticipa il titolo, nell'inverno del 1985, quando gli orrori del Sottosopra sembrano sul punto di svanire, celati anche dalla nevicata che imbianca la città. Undici, Mike, Will Dustin, Lucas e Max sono ritornati alla loro vita normale e alle partite di Dungeons & Dragons, trascorrendo in serenità le loro giornate.

Al di sotto del ghiaccio, tuttavia, qualcosa di terrificante si è risvegliato e potrebbe essere legato al Sottosopra o all'Hawkins Lab. I protagonisti dovranno correre contro il tempo per risolvere il mistero e salvare Hawkins.

Stranger Things: Storie dal 1985, un'immagine della serie animata

Gli attori coinvolti nella realizzazione delle puntate di Stranger Things: Storie dal 1985 sono Brooklyn Davey Norstedt nel ruolo di Undici, Jolie Hoang-Rappaport nei panni di Max, Luca Diaz come Mike, Ej (Elisha) Williams che sarà Lucas, Braxton Quinney nel ruolo di Dustin, Ben Plessala che dà voce a Will, e Brett Gipson nei panni di Hopper. Il cast è composto anche da Odessa A'zion, Janeane Garofalo, e Lou Diamond Phillips.

Lo showrunner è Eric Robles, coinvolto anche come produttore insieme a Matt e Ross Duffer, Hilary Leavitt, Shawn Levy e Dan Cohen.