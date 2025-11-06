Stranger Things: Storie dal 1985, un video svela le prime immagini e il cast della serie animata spinoff

Netflix ha condiviso online un interessante video dedicato al progetto ambientato nel periodo compreso tra la stagione 2 e 3 del popolare show.

Netflix ha condiviso il primo teaser della serie animata Stranger Things: Storie dal 1985, il progetto spinoff che debutterà in streaming nel 2026 e racconterà degli eventi ambientati tra quanto accaduto nella stagione 2 e nella 3.

Online sono stati svelati anche i nomi dei doppiatori che hanno interpretato i giovani protagonisti della storia che si svolgerà, ancora una volta, nella città di Hawkins.

Il cast di Storie dal 1985

In occasione dello Stranger Things Day, che si svolge ogni anno il 6 novembre in occasione dell'anniversario dalla scomparsa di Will Byers, avvenuta nel 1983, Netflix ha regalato qualche anticipazione riguardante l'atteso progetto oltre a permettere di vedere i primi minuti in anteprima della stagione finale.

Gli attori coinvolti nella realizzazione delle puntate di Strangers Things: Storie dal 1985 sono Brooklyn Davey Norstedt nel ruolo di Undici, Jolie Hoang-Rappaport nei panni di Max, Luca Diaz come Mike, Ej (Elisha) Williams che sarà Lucas, Braxton Quinney nel ruolo di Dustin, Ben Plessala che dà voce a Will, e Brett Gipson nei panni di Hopper. Il cast è composto anche da Odessa A'zion, Janeane Garofalo, e Lou Diamond Phillips.

Stranger Things: Storie dal 1985, un'immagine della serie animata

Le anticipazioni tratte dal video

Matt e Ross Duffer, nel video pubblicato online, spiegano che una delle prime idee nate per espandere l'universo dello show era stata quella di dare vita a una serie animata che ricreasse l'atmosfera dei cartoni animati degli anni '80.

L'animazione ha permesso agli autori di non avere limiti e i due fratelli hanno anticipato che gli sceneggiatori hanno potuto proprio dare spazio alla propria immaginazione.

Gli episodi saranno ambientati nell'inverno del 1985 e mostreranno i giovani protagonisti alle prese con nuovi mostri e un mistero paranormale che sta terrorizzando la loro città.

Lo showrunner è Eric Robles, coinvolto anche come produttore insieme a Matt e Ross Duffer, Hilary Leavitt, Shawn Levy e Dan Cohen.