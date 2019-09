Stranger Things, stagione 4 o speciale di Halloween? La foto misteriosa scatena la fantasia dei fan

Stranger Things sarà rinnovata presto per la stagione 4? Ci sarà un episodio speciale di Halloween? O una puntata natalizia? Queste e altre domande sono state sollevate da una misteriosa immagine apparsa sulla pagina Facebook dedicata alla serie Netflix.

La stagione 3 di Stranger Things è ormai presente sulla piattaforma dallo scorso 4 luglio e da quel dì non ci sono stati cenni ufficiali in direzione di un rinnovo. I numerosi fan della serie non avrebbero molto di che preoccuparsi, ma è pur vero che la cancellazione inaspettata di The OA ha fatto tremare anche chi si sentiva al sicuro. Così, dopo mesi di silenzio, è bastata la foto di un orologio per far saltare dalla sedia anche lo spettatore più accorto. Cos'ha da comunicare di tanto importante Stranger Things da quel suo strano mondo per metà al contrario? Da lì tutte le supposizioni, anche perchè quello nella foto non è un orologio semplice ma è un orologio capovolto.

Gli account social ufficiali di Stranger Things hanno cambiato la propria immagine del profilo con quella che potete vedere qui sopra. E se non fosse abbastanza chiaro che si tratta di un messaggio dal Sottosopra, su Twitter il concetto è stato ribadito per ben due volte.

Cosa avranno voluto dire? Naturalmente la macchina delle supposizioni si è subito messa in moto, ed è inutile specificare che l'ipotesi più accreditata al momento è quella dell'arrivo imminente dell'annuncio di rinnovo. Anche se, a gettare ancora una volta la fanbase nel mare dell'incertezza ci hanno pensato i vari profili nazionali di Netflix, compreso quello italiano, che hanno commentato i post con la richiesta di spiegazioni.

Qualcuno si accorto che l'ora segnalata nell'orologio del Sottosopra sono le 11, ovvero il nome della protagonista interpretata da Millie Bobby Brown: che sia uno spoiler sulla prossima stagione e annuncio di un colpo di scena a lei legato?

Per molti si tratterebbe sì di un annuncio ma che niente ha a che fare con la stagione 4, o almeno non ancora: all'orizzonte potrebbe esserci uno speciale di Halloween, a cui l'ambientazione di Hawkins pure ben si presterebbe.

Oppure potrebbe trattarsi di uno special di Natale, come sottolinea chi, osservando le lancette, si è accorto che una si trova sull'11 e l'altra sul 12. Dal giorno 11 dicembre mancheranno ufficialmente due settimane al Natale e chi conosce bene Stranger Things sa quanto la storia dei piccoli di Hawkins sia legata alla festività, alle sue decorazioni. Così tanto che, l'anno scorso, fu proprio Caleb McLaughlin, interprete di Lucas, a omaggiare il nuovo Spelacchio, l'albero di Natale romano firmato Netflix.

L'ipotesi più suggestiva, però, al momento resta quella dei viaggi nel tempo: immaginando, dunque, che la stagione 4 di Stranger Things sia già cosa certa, la foto dell'orologio al contrario potrebbe voler dire che tutti i protagonisti saranno catapultati in un nuovo decennio? I suggerimenti, pare, ci sarebbero tutti: non solo la citazione di Ritorno al Futuro, ma anche il desiderio di Hopper di poter tornare indietro espresso nella lettera consegnata a Eleven nell'ultimo episodio. E d'altronde il viaggio nel tempo è assai ricorrente in film e serie tv degli anni '80.

Sia come sia, che si tratti di un viaggio nel tempo, di una visita inattesa e "mono episodica" al Sottosopra e a Hawkins, i fan di Stranger Things sono ormai in allerta: qualcosa bolle in pentola e da parte di Netflix potrebbe arrivare molto presto un annuncio.