Stranger Things: lo spin-off con Hopper e Joyce si farà?

Si vocifera che Netflix abbia in cantiere una serie spin-off di Stranger Things con protagonisti Hopper e Joyce, e non vediamo l'ora che sia confermata.

Pare che Netflix abbia in serbo una serie spin-off di Stranger Things con Hopper e Joyce protagonisti, per la gioia di tutti i fan dello show che si sono affezionati alla non-coppia e i loro eterni balletti. A lanciare la notizia sono alcune fonti interne di We Got This Covered, ma ufficialmente nessuno dei soggetti coinvolti ha confermato il gossip.

Stranger Things: Winona Ryder e David Harbour in una scena della terza stagione

Intorno a Stranger Things c'è sicuramente una montagna di hype e una spasmodica attesa. Per fortuna, Netflix ha alleviato almeno il terribile cliffhanger con cui la terza stagione della serie si era conclusa, ovvero con Jim Hopper che si sacrifica per fermare il Mind Flayer e permettere ai suoi compagni di sventura e mettersi in salvo.

Nel primo teaser trailer di Stranger Things 4, almeno l'ansia per la possibile morte di Hopper è stata eliminata, grazie alla rivelazione di Hopper dietro al nickname L'americano, detenuto in una prigione russa dove vengono compiuti esperimenti pericolosi con il Sottosopra. Tra le indiscrezioni circolate intorno alla serie c'è anche la possibilità che la numero quattro sia anche quella conclusiva, magari suddivisa in due parti, come successo per esempio per il finale di BoJack Horseman.

Stranger Things 4 sarà "diverso da quanto visto finora", l'uscita da Hawkins è vicina?

Per sopperire alla mancanza di Stranger Things, Netflix potrebbe affidare a Matt e Ross Duffer uno spin-off da elaborare intorno alla coppia Hopper/Joyce, che in molti hanno atteso in vano di vedere finalmente insieme romanticamente. La tensione tra i due e le conseguenze di una "fusione familiare" potrebbero costituire ottimo materiale per la prosecuzione dello show in versione espansa, ma prima di cantare vittoria dobbiamo attendere lo svelamento delle vicende della quarta stagione e portare a casa l'ennesima vittoria sui pericoli del Sottosopra.