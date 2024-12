Stranger Things: il Sottosopra, il board game sulle prime 2 stagioni della serie Netflix in sconto su Amazon

Il gioco da tavolo Stranger Things: il Sottosopra è sceso di prezzo su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarlo a 46,41€, con uno sconto del 7% sul prezzo consigliato indicato (49,99€). I dettagli relativi a questo gioco da tavolo sono disponibili passando dal box qui sotto, o in alternativa cliccando su questo indirizzo. Il gioco da tavolo di Stranger Things indicato è venduto e spedito da Amazon.

Stranger Things: Il Sottosopra - L'incubo di Hawkins dal vostro tavolo

Stranger Things: Il Sottosopra porta la tensione soprannaturale delle prime due stagioni dell'acclamata serie Netflix direttamente a casa vostra, trasformandola in un'avventura collaborativa. Ogni partita è un viaggio contro il tempo, in cui bisogna affrontare forze oscure e insidiose, risolvere misteri e, soprattutto, salvare Will Byers dagli orrori del Sottosopra. Con plance tematiche, miniature dettagliate e meccaniche di gioco uniche per ciascuna stagione, l'esperienza è tanto varia quanto profonda.

Le riprese di Stranger Things 5 si sono finalmente concluse, ecco le nuove foto dal set

Scegliete il vostro personaggio preferito ed esplorate i luoghi iconici di Hawkins. Il design curato, che include un tabellone bifacciale, 131 carte e 6 plance personaggio, garantisce la rigiocabilità. Sarete in grado di riportare l'equilibrio nella tranquilla cittadina del Midwest, o le ombre del Sottosopra avranno la meglio?