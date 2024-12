Le riprese di Stranger Things 5 si sono finalmente concluse, ecco le nuove foto dal set

Netflix ha annunciato ufficialmente la fine delle riprese di Stranger Things 5, l'ultima stagione della serie creata dai fratelli Duffer.

I fan della storia ambientata a Hawkins dovranno comunque attendere piuttosto a lungo, considerando che gli episodi inediti non hanno ancora una data di uscita prevista durante il 2025.

La fine del lavoro del cast e della troupe di Stranger Things

Il lavoro sul set dell'ultimo capitolo di Stranger Things era iniziato l'8 gennaio 2024, quasi un anno fa.

Gli scatti condivisi dal set mostrano i protagonisti principali, i fratelli Duffer e il produttore e regista Shawn Levy durante qualche momento di pausa tra un ciak e l'altro.

Stranger Things 5: tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione

Nel cast dello show ci saranno anche le new entry Nell Fisher, Jake Connelly, Alex Breaux e Linda Hamilton, la star di Terminator.

La storia proposta farà un salto temporale di oltre un anno rispetto a dove si era interrotta, mostrando degli eventi che si svolgono nell'autunno 1987.

La quarta stagione si era conclusa con Vecna, il villain interpretato da Jamie Campbell Bower, che apriva un passaggio tra le varie dimensioni, permettendo così al Sottosopra di avere delle catastrofiche conseguenze sulla città di Hawkins.

Ecco le immagini pubblicate online:

Maya Hawke ride durante le riprese della serie

I fratelli Duffer controllano il lavoro sul set

Un momento sul set

Winona Ryder durante una pausa sul set

Millie Bobby Brown durante le riprese

David Harbour impegnato nelle riprese

Gaten Matarazzo insieme a Shawn Levy

I protagonisti dialogano sul set

Un abbraccio tra i membri del cast

Le anticipazioni sul capitolo finale

Attualmente i Duffer e Netflix non hanno voluto rivelare anticipazioni su quello che accadrà nell'ultimo gruppo di puntate. I creatori hanno solo confermato i titoli e gli interpreti, nonostante le innumerevoli domande, sono riusciti a non lasciarsi sfuggire dettagli importanti.

I fan, ad esempio, si chiedono da tempo cosa accadrà al personaggio interpretato da Sadie Sink che, l'ultima volta che era stato mostrato, era in un letto d'ospedale in coma dopo aver affrontato Vecna.

Nell'attesa gli spettatori possono provare a compiere delle ipotesi grazie ai titoli degli episodi in arrivo nel 2025, eccoli!