Stranger Things ha rimontato una scena della prima stagione? Gli autori smentiscono la teoria di TikTok

Gli autori di Stranger Things sono intervenuti su Twitter per smentire una teoria cospiratoria diffusasi su TiktTok secondo cui una scena della prima stagione sarebbe stata rimontata molto tempo dopo la pubblicazione sulla piattaforma streaming.

In una scena del secondo episodio della prima stagione di Stranger Things, Jonathan Byers (Charlie Heaton) è nel bosco con la sua macchina fotografica alla ricerca di qualsiasi indizio legato alla scomparsa di suo fratello Will (Noah grappa). Quando sente un urlo, Jonathan segue il suono pensando che qualcuno potrebbe essere in pericolo, ma si ritrova a una festicciola a casa di Steve Harrington (Joe Keery) in cui incontra la ragazza per cui ha una cotta, Nancy Wheeler (Natalia Dyer). Jonathan esita per un momento, poi inizia a scattare alcune foto della festa in piscina e si accorge che Nancy è andata al piano di sopra per spogliarsi dopo essere stata spinta in piscina.

Ed ecco la "teoria del complotto". Come riporta Insider, alcuni fan online hanno iniziato a sostenere che nel montaggio originale dell'episodio Jonathan abbassa la macchina fotografica quando si rende conto che Nancy si sta spogliando, quindi la solleva di nuovo per fotografarla attraverso la finestra della camera da letto al piano di sopra. Nel montaggio attualmente disponibile su Netflix, Jonathan abbassa la telecamera, ma quando la alza di nuovo punta invece l'obiettivo su Barb (Shannon Purser) che è seduta a bordo piscina da sola, ignoara che sta per essere presto attaccato dal Demogorgone. Secondo i fan, Jonathan in realtà avrebbe continuato a scattare foto a Nancy anche dopo che lei ha iniziato a spogliarsi e che il "nuovo" montaggio sarebbe stato introdotto per non far sembrare il ragazzo un pervertito.

Stranger Things 5: Cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima stagione?

Mentre i creatori della serie Matt e Ross Duffer non hanno ancora commentato la teoria, l'account ufficiale della stanza degli sceneggiatori di Stranger Things su Twitter è intervenuta nella controversia scrivendo: "Nessuna scena delle stagioni precedenti è mai stata tagliata o rieditata. E non lo saranno mai".

Stranger Things 4: Joseph Quinn con Maya Hawke e Joe Keery in una scena

Tutto chiarito? Non proprio. In un'intervista a Variety del mese scorso, i Duffer Brothers hanno ammesso di aver effettivamente dimenticato le sovrapposizioni del compleanno di Will Byers con gli eventi chiave della quarta stagione. Per correggere la discrepanza, i fratelli hanno detto che potrebbero dover intervenire "alla maniera di George Lucas", cioè apportando una rapida modifica alle precedenti menzioni del compleanno di Will per spostarlo da marzo a maggio.

Nella stessa intervista, Matt Duffer ha ammesso: "Abbiamo fatto modifiche alla George Lucas che la gente non conosce", mentre Ross Duffer ha specificato che le prime stagioni di Stranger Things sono state pubblicate su Blu-ray, invitando i fan a confrontare le versioni su sopporto fisico con quelle disponibili in streaming.

Quindi, gli sceneggiatori affermano che nulla è stato rieditato, ma i creatori dello show hanno ammesso di aver apportato alcune modifiche. Chi dice la verità? Magari entrambi, ma il mistero non è ancora del tutto chiarito.