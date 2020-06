Stranger Things: “Sappiamo come finirà”, dicono gli autori della serie Netflix

Stranger Things: Natalia Dyer, Charlie Heaton durante una scena della terza stagione

I creatori di Stranger Things, fortunata serie Netflix, hanno dichiarato di sapere esattamente come finirà la seria. In attesa che ricomincino le riprese della quarta stagione, sospese per cause di forza maggiore, i fratelli Duffer sono stati intervistati da Deadline e hanno spiegato come hanno concepito la mitologia della serie, svelandone frammenti precisi di anno in anno ma facendo sì che ogni stagione funzioni come storia a sé, principio applicato già per la prima stagione in caso la piattaforma di streaming avesse deciso di non rinnovare lo show.

Ha spiegato Matt Duffer: "Quando abbiamo cominciato a lavorare alla serie - e va detto che fu Netflix a insistere sul fatto di aver la mitologia ben chiara fin dall'inizio - abbiamo redatto questo documento di 25 pagine che poche persone hanno visto. E di stagione in stagione giriamo alcune pagine, svelando un po' di più. Abbiamo un'idea generale di dove stiamo andando a parare, e sappiamo da un po' di tempo come finirà la serie."

Stranger Things: Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp in una scena della terza stagione

Questa dichiarazione lascia intendere che i fratelli Duffer abbiano in mente un numero abbastanza preciso di stagioni per Stranger Things, e i due hanno precedentemente suggerito che lo show potrebbe finire dopo la quarta o quinta stagione. La quarta annata, attualmente in produzione, mostrerà il ritorno in scena di Jim Hopper, dato per morto al termine della terza stagione, e svelerà anche un dettaglio importante del suo passato, a detta di David Harbour, il quale ha recentemente affermato di aver tenuto nascosto questo elemento sin dalla sua prima scena nello show.

Le riprese sono state interrotte qualche mese fa a causa dell'emergenza sanitaria, e non si sa ancora quando ricominceranno. Al momento non si è parlato di una data per il debutto della stagione su Netflix, ma si ipotizza che sarà non prima dell'estate del 2021, a seconda di quando finiranno le riprese.