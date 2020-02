Stranger Things: la quarta stagione sarà l'ultima e verrà divisa in due parti?

Per Stranger Things si avvicina la fine, la quarta stagione potrebbe essere l'ultima e Netflix potrebbe decidere di dividerla in due parti.

La quarta stagione di Stranger Things potrebbe essere anche l'ultima, in più Netflix starebbe pensando di dividere in due parti la leg finale degli episodi così da prolungare la durata del finale della serie tv.

Stranger Things: Winona Ryder durante una scena della terza stagione

Nessuna conferma da parte di Netflix, per il momento, ma le anticipazioni fornite da We Got this Covered indicherebbero che la quarta stagione di Stranger Things, attualmente in preparazione, potrebbe essere anche l'ultima. La seconda parte della stagione potrebbe essere indicata come stagione 5, ma sarà essenzialmente il proseguimento della storia narrata in quella che sembra essere davvero la stagione conclusiva della serie di successo.

Quello che preme ai Duffer Brothers, creatori dello show, è avere lo spazio sufficiente per fornire un'adeguata conclusione alle vicende dei loro giovani protagonisti. Dividere il finale in due parti permetterebbe, inoltre, a Netflix di capitalizzare su uno dei suoi maggiori successi. Anche le star dello show sembrano pronte all'idea di dire addio ai loro personaggi.

David Harbour, che interpreta il capo della polizia di Hawking Jim Hopper, ha commentato: "Non avremo un finale aperto come The Walking Dead. Tutti i personaggi avranno la loro fine. Daremo al pubblico ciò che vuole e poi ce ne andremo prima di non essere più i benvenuti."

Finn Wolfhard sembra concordare e aggiunge che basteranno una o al massimo due stagioni a dare una fine adeguata alla serie, dello stesso avviso anche Noah Schnapp, l'interprete di Will Beyers, che aggiunge: "Credo che dovremmo fermarci quando sentiremo che la storia è completa. Se non c'è pi storia, non c'è più storia."

