Stranger Things, il nuovo libro di Millie Bobby Brown pronto a diventare un film?

Negli ultimi mesi, la star di Stranger Things Millie Bobby Brown è stata impegnata a promuovere l'uscita del suo primo libro, Nineteen Steps, che racconta la storia della sua famiglia. Il desiderio della giovane attrice sarebbe quello di veder realizzato un adattamento cinematografico.

"Sì, sicuramente. Questa era l'intenzione", ha risposto Brown quando le è stato chiesto se Nineteen Steps sarà adattato in un film. "Naturalmente, voglio creare sempre di più, quindi sì, questa è una grande base da cui partire".

Brown ha poi parlato delle ispirazioni della storia: "Mia nonna mi raccontava queste storie quando non riuscivo a dormire la notte e per un po', forse fino agli otto anni, non pensavo che fossero cose realmente accadute. Poi, pian piano, ho capito che erano storie che le erano successe durante davvero la sua infanzia, durante la Seconda Guerra Mondiale".

A proposito dell'ambientazione del libro a Bethnal Green, l'autrice ha aggiunto: "È il luogo in cui viveva mia nonna e io ci andavo spesso in estate e l'ho comprato l'altro giorno. È stato fantastico tornare e avere tutta quella nostalgia, è un luogo davvero importante per lei e per tutta la nostra famiglia".

"Sono molto attratta da cose che hanno un significato per me. Sono molto, molto impegnata a commuovere le persone con quello che faccio", ha spiegato la Brown, che ha da poco annunciato il proprio fidanzamento.

Il libro è stato scritto dall'autrice Kathleen McGurl, il che ha suscitato un dibattito in rete sul fatto che le celebrità utilizzino spesso i ghostwriter e di come non diano loro il giusto credito. Tuttavia, la Brown è orgogliosa del libro.