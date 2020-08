Stranger Things, "Noah Schnapp è suicida": hackerato il profilo Twitter dell'attore

L'account Twitter di Noah Schnapp, Will Byers in Stranger Things, è stato violato ed un hacker ha inviato messaggi razzisti e osceni col nome dell'attore.

Nella giornata di ieri, l'account Twitter di Noach Schnapp, interprete di Will Byers nella serie Netflix Stranger Things, è stato hackerato e nel giro di poche ore l'hacker ha condiviso numerosi messaggi sul suicidio e altri post contenenti insulti e riferimenti sessuali.

I messaggi in questione erano infatti a dir poco inappropriati, alcuni a sfondo sessuale, altri riguardanti il suicidio ed altri ancora che includevano insulti razzisti. Ovviamente gli oltre 870.000 followers di Noah Schnapp hanno compreso subito che qualcosa non andasse ed alcuni ne hanno approfittato per interagire in maniera ironica con l'account dell'attore. I tweet in questione sono poi scomparsi nel giro di mezz'ora, mentre i retweet sono rimasti online per più tempo prima di essere anch'essi rimossi. A distanza di ventiquattro ore, l'attore non ha ancora commentato la vicenda.

just beat the fuck out of @noah_schnapp and stole his phone #JOBS — wraith (@GDKDanny_) August 15, 2020

Me and @noah_schnapp smoking a spliff — HDC (@HDC) August 15, 2020

Ricordiamo che Stranger Things, ovvero una delle serie originali Netflix più amate di sempre, è stata già rinnovata per una quarta stagione dal colosso streaming. Le riprese erano iniziate a febbraio, salvo poi essere rimandate a causa dell'emergenza sanitaria che ha paralizzato tutte le produzioni internazionali, sia per quanto riguarda i film che le serie tv. Al momento non è stato ancora reso noto quando ripartiranno le registrazioni della serie tv.

Creato dai Duffer Brothers, Stranger Things ha fatto innamorare tutti gli amanti del genere sci-fi ed i nostalgici degli anni '80, grazie ad una colonna sonora contenente i grandi successi della decade e numerosi richiami alla cultura pop. La prima stagione ha raccontato di alcune misteriose scomparse avvenute nella cittadina di Hawkins. Le indagini portate avanti dallo sceriffo Jim Hopper (David Harbour), Joyce Byers (Winona Ryder), Jonathan Byers, Nancy Wheeler (Natalia Dyer) e soprattutto la comitiva di amici composta da Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) e Undici (Millie Bobby Brown), hanno condotto a delle inquietanti verità che, nel corso delle stagioni, non hanno fatto altro che crescere e coinvolgere sempre più persone. Al suo esordio, risalente all'estate del 2016, la serie tv ebbe un tale successo da ottenere ben diciotto candidature agli Emmy Awards, conquistando cinque statuette come miglior casting, miglior tema musicale per una sigla, miglior montaggio video, miglior montaggio audio e miglior design di una sigla.