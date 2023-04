Stranger Things: Netflix ordina la produzione di una serie animata

Stranger Things tornerà sugli schermi con una serie animata di cui Netflix ha ordinato la produzione.

Il progetto, ancora privo di un titolo ufficiale, sarà prodotto da Flying Bark Productions e da Eric Robles, coinvolto nello sviluppo del progetto.

La serie Stranger Things ha debuttato sugli schermi nel 2016 e ha come protagonisti Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, e Noah Schnapp.

La storia è ambientata nella città di Hawkins, in Indiana, dove si svolgono numerosi eventi paranormali legati a una dimensione chiamata Sottosopra.

Stranger Things: una foto dell'attrice Winona Ryder

Netflix non ha svelato i dettagli dello show animato. I fratelli Duffer hanno dichiarato in un comunicato: "Abbiamo sempre sognato una versione animata di Stranger Things simile ai cartoni del sabato che abbiamo amato quando eravamo ragazzini, e vedere realizzato questo sogno è stato assolutamente elettrizzante. Non potremmo essere più sorpresi da quello che hanno ideato Eric Robles e il suo team: gli script e gli artwork sono incredibili e non vediamo l'ora di poter condividere di più con voi! L'avventura continua".

I Duffer saranno coinvolti anche come produttori esecutivi insieme a Shawn Levy e Dan Cohen di 21 Laps.