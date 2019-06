Stranger Things, Netflix annuncia il gioco in stile Pokémon Go

Netflix ha annunciato un videogioco su Stranger Things molto simile a Pokémon Go. A realizzarlo sarà la finlandese Next Games a cui si deve, ad esempio, The Walking Dead: Our World. L'uscita è prevista entro il prossimo anno, dopo Stranger Things 3 The Game di cui era stata mostrata una anteprima lo scorso inverno in occasione della cerimonia dei Game Awards 2018, il cui rilascio invece avverrà tra qualche settimana, in contemporanea con la nuova stagione.

Poco si sa di questo nuovo progetto videoludico ispirato a Stranger Things. Netflix, dopo l'annuncio all'E3 2019, ha diramato uno scarno comunicato in cui spiega che sarà completamente gratuito e utilizzabile sia su Android che iOS e si baserà sul sistema dei puzzle e dei giochi di ruolo in cui sarà fondamentale il rilevamento del proprio smartphone attraverso il GPS. In questo modo sarà possibile esplorare il mitico Sottosopra da angolazioni sempre diverse. Lo stile richiamerà la grafica fumettosa degli anni Ottanta, più vicina ad un cartoon però che non alle produzioni a 16 bit utilizzate in passato e, cosa interessante, sarà anche possibile cooperare con altri giocatori per combattere i nemici in comune. Non a caso Teemu Huuhtanen, CEO di Next Game ha dichiarato che: "L'obiettivo principale sarà quello di offrire temi ricchi e intensi come l'amicizia e l'avventura soprannaturale di Stranger Things e tradurli in intrattenimento a dimensioni ridotte". La descrizione fatta da Netflix induce perciò a pensare che possa essere un game che sfrutterà la realtà aumentata come Pokemon Go, simulando così lo scenario del gioco nel mondo reale.

Il fatto che il colosso streaming stia iniziando a sfruttare il successo di uno dei suoi show più popolari non dovrebbe costituire una sorpresa. Poche serie, negli ultimi anni, hanno avuto un impatto tanto importante sulla cultura pop quanto Stranger Things e ha senso che Netflix faccia leva su tale popolarità per fare ulteriori entrate. Memorabilia come le Nike a tema e il panino Burger King 'Sottosopra' rientrano perfettamente in questa strategia commerciale d'altronde. A questo si aggiunge poi l'hype per la nuova stagione in arrivo il 4 luglio in cui i nostri protagonisti, ormai adolescenti, si ritroveranno a fronteggiare una nuova minaccia in quel di Hawkins nell'Indiana, mentre impazza un'estate torrida e un nuovo centro commerciale ha aperto i battenti in città.