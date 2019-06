Stranger Things: Burger King lancia il suo hamburger Sottosopra

In onore di Stranger Things la catena Burger King ha realizzato una versione a tema del suo hamburger Whopper, proposto in versione Sottosopra.

Stranger Things star per tornare e Burger King, in onore della serie, ha lanciato il suo hamburger "sottosopra"!

L'idea ispirata alle avventure ambientate nel mondo di Hawkins, Indiana, è un tributo alla dimensione parallela al centro della storia ideata dai fratelli Duffer.

La versione Stranger Things del famoso Whopper è semplicemente un hamburger assemblato invertendo la posizione del pane e contenuto in un packaging a tema anni '80.

Negli Stati Uniti i fan dello show targato Netflix potranno vivere questa particolare esperienza gastronomica a partire dal 21 giugno nei punti vendita di Miami, Houston, Boston, Atlanta, Dallas, Philadelphia, Chicago, San Francisco, New York, e Los Angeles. Nei punti vendita sarà inoltre possibile acquistare ketchup dalla grafica a tema e t-shirt, oggetti prodotti in edizione limitata.

Stranger Things: il menu di Burger King dedicato allo show

La sinossi ufficiale degli episodi inediti dello show creato dai fratelli Duffer per Netflix anticipa:

L'estate si scalda a Hawkins (Indiana) nell'estate del 1985. La scuola è finita, c'è un nuovo centro commerciale in città e i nostri protagonisti stanno diventando grandi. Sbocciano storie d'amore e le dinamiche del gruppo iniziano a complicarsi, i ragazzi dovranno capire come crescere insieme, senza separarsi. Nel frattempo, il pericolo incombe. La citta è minacciata da nemici vecchi e nuovi, Undici e i suoi amici si trovano di fronte ad un'inquietante verità: il male non finisce mai, anzi continua ad evolversi. Dovranno fare squadra per sopravvivere e ricordare sempre che l'amicizia è più forte della paura.

Stranger Things 3: i gelati ispirati alla serie in vendita negli USA