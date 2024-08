Stranger Things: il Monopoly tematico basato sull'ultima stagione su Netflix è in sconto su Amazon

Quando si parla di Stranger Things ci si relaziona con un prodotto per il piccolo schermo che ha avuto un impatto straordinario sulla cultura pop. A cosa è dovuta tutta questa attenzione? Semplice, si tratta di una serie ambientata negli anni '80 che mescola abilmente elementi di nostalgia con il mistero e il soprannaturale, catturando così un ampio pubblico fortemente connesso con il richiamo ai film e alla musica di quell'epoca. Il suo successo è dovuto anche alla qualità della scrittura, della recitazione e della regia, che hanno contribuito a creare una narrazione avvincente e ben costruita. I personaggi principali sono diventati icone culturali, e le tematiche della serie hanno stimolato discussioni e ispirato una vasta gamma di merchandise, spin-off e fan theories.

Partendo da un'accoglienza del genere, non potevamo non segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, è possibile trovare il Monopoly tematico di Stranger Things in offerta. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo, il gioco da tavolo in questione è disponibile a 20,99€, con uno sconto del 48% sul prezzo consigliato indicato. Se interessati al recupero, o ad avere info aggiuntive sul prodotto in questione, passate dal box seguente o, in alternativa, cliccate su questo indirizzo.

Un Monopoly unico nel suo genere

Nella scatola del Monopoly di Stranger Things troverete: il tabellone, 6 pedine, freccia girevole per il pendolo (lancetta e cornice in plastica, quadrante in cartone), 28 contratti, 16 carte Cerebro, 16 carte Hellfire Club, 16 cassette, 2 dadi, banconote e foglio istruzioni.

In base alle immagini su Amazon si può leggere che questa edizione del Monopoly di Stranger Things è aggiornata con l'ultima stagione della serie uscita. È la primavera del 1986 e una forza oscura e indefinita di nome Vecna sta terrorizzando gli abitanti di Hawkins, con l'obiettivo di aprire i cancelli del Sottosopra. Oltre alle classiche dinamiche del famoso gioco da tavolo, quindi, anche qualche piccola aggiunta che farà sicuramente piacere ai fan storici.