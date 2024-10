Stranger Things: il Monopoly tratto dalla serie Netflix è in sconto su Amazon

Siete pronti a esplorare Hawkins come non avete mai fatto prima? Con il Monopoly tematico di Stranger Things, ogni turno vi condurrà dritti al cuore della serie Netflix che ha conquistato il mondo! Questo gioco non è solo una variante del classico Monopoly: ma potrebbe diventare una vera e propria esperienza per i fan, con dettagli e riferimenti che ricreano i luoghi più iconici della storia. La tensione, il mistero e l'avventura che ci hanno fatto innamorare di Undi, Mike, Dustin e del resto del gruppo si trasformano, quindi, in mosse strategiche, in gadget personalizzati e in carte che possono cambiare il corso della partita. Non state semplicemente comprando e costruendo proprietà - state esplorando il confine sottile tra Hawkins e il Sottosopra... Fate bene attenzione!

L'impatto culturale di Stranger Things, con la sua nostalgia anni '80 e il cast memorabile, si riflette alla perfezione in ogni dettaglio di questo Monopoly. Ogni casella, ogni carta, e ogni pedina vi faranno rivivere le sensazioni della serie e percepire l'emozione di combattere le creature del Sottosopra o di stringere alleanze improbabili per avanzare nel gioco. È il regalo ideale per chi vuole portare a casa un pezzo dell'universo di Stranger Things e condividerlo con amici e familiari: una sfida che non finisce mai, dove la prossima mossa potrebbe cambiarti il destino... o trascinarti nell'oscurità.

Oggi, quindi, vi segnaliamo che su Amazon, attualmente parlando, è possibile trovare il Monopoly di Stranger Things, targato Hasbro, in offerta. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarlo a 18,99€, con uno sconto del 53% sul prezzo consigliato indicato (39,99€). Se interessati all'acquisto, o ad avere informazioni in più sul prodotto ludico in questione, passate dal box qui sotto o cliccate su questo indirizzo.

Il Monopoly di Stranger Things

In base a quanto riportato su Amazon, il Monopoly di Stranger Things in questione contiene: il tabellone, 6 pedine, la freccia girevole per il pendolo, 28 contratti, 16 carte Cerebro, 16 carte Hellfire Club, 16 cassette, 2 dadi, le banconote e il foglio delle istruzioni.

Non lasciatevi scappare il Monopoly di Stranger Things su Amazon.