Stranger Things 5: David Harbour svela la reazione del cast alla lettura del finale

David Harbour ha svelato la reazione del cast al finale di Stranger Things.

Gli interpreti della serie Netflix creata dai fratelli Duffer hanno infatti avuto modo di leggere lo script dell'ultima puntata e l'epilogo sembra sarà particolarmente emozionante.

Un finale davvero emozionante

In occasione della registrazione del podcast Happy Sad Confused, l'interprete di Hopper ha rivelato: "Per quanto riguarda questo episodio finale, quando stavamo leggendolo, solo leggendolo, siamo arrivati circa a metà e le persone hanno iniziato a piangere. Poi, quando abbiamo affrontato gli ultimi 20 minuti, è stato un pianto incontrollabile, ondate di persone diverse in lacrime. Noah Schnapp era il mio preferito".

Schnapp in un momento della quarta stagione

David Harbour ha spiegato perché c'è stata questa reazione alla conclusione di Stranger Things: "Penso che parte del motivo sia inoltre il fatto che per questi ragazzini si tratta della loro infanzia. Ora sono passati 10 anni ed esaminiamo quell'idea, ed è fatta così bene e in modo così meraviglioso... Si tratta di un episodio grandioso ed è una stagione incredibile. La adorerete".

Stranger Things 5: tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione

L'ultimo capitolo della storia

La serie Netflix si concluderà dopo 5 stagioni e le giovani star hanno iniziato il lavoro sul set quando avevano circa 11-14 anni. Harbour ha fatto parte del cast fin dal primo episodio e, recentemente, ha ammesso che inizialmente non avrebbe mai voluto che finisse, cambiando tuttavia idea: "Penso sia uno show grandioso, anche se non fossi coinvolto. Ora stiamo sono passati quasi nove anni da quando abbiamo girato la prima stagione e penso sia arrivato il momento che finisca".

Stranger Things dirà addio ai suoi fan con la quinta stagione, in arrivo nel 2025 dopo numerosi ritardi causati dagli scioperi avvenuti a Hollywood nel 2023 che hanno fatto posticipare la fine della stesura degli script e l'inizio del lavoro sul set.