Stranger Things: a Los Angeles arriva il drive-in interattivo

L'evento Stranger Things - The drive-into experience sarà inaugurato a Los Angeles e permetterà ai fan della serie Netflix di partecipare ad un drive-in interattivo.

In attesa di scoprire quando ripartiranno le riprese della quarta stagione di Stranger Things, a Los Angeles un drive-in interattivo permetterà a centinaia di fan di tornare per circa un'ora ad Hawkins e di porre così momentaneamente fine alla loro astinenza a distanza di oltre un anno dal rilascio della terza stagione della serie tv su Netflix.

Stranger Things - The drive-into experience, questo il nome ufficiale del progetto, rappresenta infatti uno spettacolo interattivo al quale la gente potrà prendere parte rimanendo sempre seduti nella propria auto e mantenendo così la distanza sociale nel rispetto delle normative anti-Covid.

I partecipanti a questa esperienza dovranno muoversi con la propria automobile lungo il percorso allestito dagli organizzatori. Tappa dopo tappa, intorno a loro saranno ricreate le tipiche atmosfere della serie televisiva, e quindi scenari familiari a tutti i fan di Stranger Things: lo Starcourt Mall, centro commerciale dove hanno avuto luogo molte scene della terza stagione, i laboratori russi dove sono stati portati avanti gli inquietanti esperimenti ed infine l'immancabile Sottosopra. In questi set, ricchi di richiami agli storici anni '80, si muoveranno inoltre dei veri e propri attori che interpreteranno i vari personaggi dello show firmato dai fratelli Duffer.

Greg Lombardo, responsabile dell'area experience di Netflix, ha avvisato coloro che prenderanno parte a questa incredibile avventura: "Allacciate le cinture come se Billy stesse guidando la vostra auto, tenete gli occhi sulle luci al neon e rimanete alla larga dalle ombre perché non si sa chi o cosa potreste incontrare a Downtown Los Angeles ad ottobre. Qualunque cosa voi facciate, non scendete dalla vostra macchina!".

Secret Cinema, la stessa società che negli scorsi mesi si è occupata di un'esperienza immersiva simile, incentrata però sullo Starcourt Mall e ricreata nel Regno Unito, è dietro la direzione creativa di questo nuovo evento interattivo. A partire dal 26 agosto sarà aperta la vendita dei biglietti per la Stranger Things - The drive-into experience che invece prenderà il via ad ottobre e costerà 59 euro ad automobile.