Stranger Things: Il Sottosopra, il gioco da tavolo basato sulla serie Netflix è in offerta su Amazon

Immergetevi nelle atmosfere cupe e inquietanti di Stranger Things con il gioco da tavolo tematico Il Sottosopra, ispirato alla serie evento di Netflix che ha stregato milioni di spettatori in tutto il mondo. Questo gioco, pensato per gruppi di amici e appassionati di avventure paranormali, vi fa rivivere in prima persona il mistero e l'adrenalina delle prime due stagioni della serie. Come veri protagonisti e abitanti di Hawkins, potrete interpretare i vostri personaggi preferiti, da Mike a Dustin, per unirvi in una missione avvincente: salvare il giovane Will Byers dalle tenebrose forze del Sottosopra. Con una durata media di circa 60 minuti a partita, ogni sessione è un tuffo nei momenti più iconici della serie, pieno di colpi di scena, azioni e suspence.

Oggi vi segnaliamo che su Amazon è attualmente in offerta il gioco da tavolo Stranger Things: Il Sottosopra. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarlo a 43,41€ con uno sconto del 13% sul prezzo consigliato indicato (49,99€). Se interessati al recupero, o ad avere informazioni aggiuntive sull'articolo in questione, passate dal box qui sotto o cliccate su questo indirizzo.

Il gioco da tavolo in questione si pone come porta d'accesso a una Hawkins infestata da creature sovrannaturali e cospirazioni governative, dove la paura e l'amicizia si intrecciano in modo potente. Grazie a meccaniche di gioco coinvolgenti, come la gestione della Paura e l'uso strategico di carte Azione, Stranger Things: Il Sottosopra rende ogni partita unica e collaborativa, offrendo a ogni giocatore la possibilità di rivivere la lotta contro i Demogorgoni, i segreti dell'Hawkins National Laboratory e l'aiuto fondamentale di Undici. Con una ricca dotazione di plance, oggetti e abilità speciali ispirate alla trama originale, Il Sottosopra è un'esperienza imperdibile per ogni fan che vuole sfidare le tenebre e sopravvivere alla prossima partita!

